كاردي بي تكشف سراً صادماً: لم أغسل شعري منذ ثلاثة أشهر!
كاردي بي تكشف سراً صادماً: لم أغسل شعري منذ ثلاثة أشهر!
A-
A+

كاردي بي تكشف سراً صادماً: لم أغسل شعري منذ ثلاثة أشهر!

فن

2025-11-03 | 04:17
كاردي بي تكشف سراً صادماً: لم أغسل شعري منذ ثلاثة أشهر!
كاردي بي تكشف سراً صادماً: لم أغسل شعري منذ ثلاثة أشهر!

أثارت النجمة الأميركية كاردي بي ضجة واسعة بعد اعترافها المفاجئ بأنها لم تغسل شعرها منذ نحو ثلاثة أشهر، وذلك خلال بث مباشر عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

كاردي، الحائزة على جائزة "غرامي"، قالت إنها تستعد قريباً لتضفير شعرها الطبيعي بعد فترة طويلة من الإهمال، مشيرة إلى أنها تخطط لـ"تزييت فروة الرأس وغسل الشعر بالكامل خلال الأيام المقبلة".

وخلال البث، ظهرت كاردي بي وهي ترتدي غطاء شعر مستعار، وقالت مازحة: "أعتقد أني وجدت كل أنواع بيض الصراصير والبعوض هناك… كل شيء ممكن يكون في هذا الرأس"، في تعليق ساخر أثار موجة من التفاعل بين متابعيها الذين انقسموا بين من صُدموا بالتصريح ومن رأوا في كلامها جرأة وصراحة تعكس شخصيتها المعهودة.

النجمة الأميركية المعروفة بمواقفها العفوية كانت قد صرّحت في مناسبات سابقة بحبها لشعرها الطبيعي، قائلة إن "لا يوجد ما يُسمى بشعر سيئ، فكل شعر جميل بطريقته الخاصة"، في رسالة دعم واضحة للنساء ذوات البشرة الملونة.

كما تشتهر كاردي بي باستخدامها وصفات طبيعية للعناية بالشعر، من بينها ماء البصل المغلي، وغالباً ما تشارك متابعيها وصفات منزلية للعناية بشعرها وشعر ابنتها "كالتشر" البالغة من العمر سبع سنوات.

تصريحاتها الأخيرة، على طرافتها، تعيد تسليط الضوء على علاقتها الصادقة بجمهورها، وقدرتها على تحويل أكثر المواضيع غرابة إلى مادة للنقاش والتفاعل العالمي.

