نجمة أميركية شهيرة تتعافى من ادمان دام 8 سنوات!

وقالت إن الإدمان كان يعيق مشاعرها ويكبتها، أما فتعتمد على الإيمان بدل الخوف. سيمبسون كشفت سابقاً في مذكراتها عن تأثير الإدمان على أطفالها، مؤكدة أنه منعها من التفاعل معهم في بعض المناسبات.

وتستعد جيسيكا للعودة إلى الغناء بعد توقف حوالي 15 عاماً، بعدما ساعدها التعافي تركيزها والإبداع في كتابة الأغاني.