4 آب "الحقيقة الضائعة"
print
نجمة أميركية شهيرة تتعافى من ادمان دام 8 سنوات!
نجمة أميركية شهيرة تتعافى من ادمان دام 8 سنوات!
نجمة أميركية شهيرة تتعافى من ادمان دام 8 سنوات!

فن

2025-11-03 | 07:39
نجمة أميركية شهيرة تتعافى من ادمان دام 8 سنوات!
نجمة أميركية شهيرة تتعافى من ادمان دام 8 سنوات!



اعترفت النجمة الأميركية جيسيكا سيمبسون بمعاناتها مع إدمان الكحول لأكثر من 8 سنوات، وأعلنت عن سعادتها بتعافيها منه. وشاركت متابعيها على إنستغرام صورة من دون مكياج، مؤكدة أن الابتعاد عن الكحول سمح لها بالعيش بصدق مع نفسها وتحقيق أهدافها

 

وقالت إن الإدمان كان يعيق مشاعرها ويكبتها، أما اليوم فتعتمد على الإيمان بدل الخوف. سيمبسون كشفت سابقاً في مذكراتها عن تأثير الإدمان على أطفالها، مؤكدة أنه منعها من التفاعل معهم في بعض المناسبات.

وتستعد جيسيكا للعودة إلى الغناء بعد توقف حوالي 15 عاماً، بعدما ساعدها التعافي على استعادة تركيزها والإبداع في كتابة الأغاني.

