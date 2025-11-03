نجمة أميركية شهيرة تتعافى من ادمان دام 8 سنوات!

وقالت إن الإدمان كان يعيق مشاعرها ويكبتها، أما اليوم فتعتمد على الإيمان بدل الخوف. سيمبسون كشفت سابقاً في مذكراتها عن تأثير الإدمان على أطفالها، مؤكدة أنه منعها من التفاعل معهم في بعض المناسبات.
وتستعد جيسيكا للعودة إلى الغناء بعد توقف حوالي 15 عاماً، بعدما ساعدها التعافي على استعادة تركيزها والإبداع في كتابة الأغاني.
كشف الممثل العالمي أنتوني هوبكنز في مقابلة مع صحيفة The Sunday Times أن زوجته ستيلا أرويافي لمّحت إلى احتمال إصابته باضطراب طيف التوحد، بعد ملاحظتها اهتمامه الشديد بالتفاصيل والأرقام والنظام.
تُوفّي الممثل الهوليوودي المخضرم لي ويفر، الذي اشتهر بأدواره المميزة في أفلام مثل "Donnie Darko".. عن عمر ناهز 95 عامًا.
لا تزال وفاة المغنية التركية الشهيرة غُل توت تثير الجدل، بعدما كشفت صديقة مقربة من عائلة الراحلة، في إفادتها أمام النيابة، أنها تشك في أن الحادث لم يكن سقوطًا عرضيًا، بل قد تكون ابنة غُل متورطة في وفاتها.