وفاة ممثل هوليوودي بعد مسيرة فنية طويلة

وأعلنت عائلته في بيانٍ رسمي أن لي ويفر نسج الفرح والعمق في كل شخصية جسّدها، وترك بصمته الخاصة في كل عمل شارك فيه"، مشيرةً إلى أنه لم يكن مجرد ممثل موهوب، بل إنسان عطوف أثّر في من حوله بمحبته وتواضعه. وقد نعاه عدد من زملائه في الوسط الفني، مؤكدين أن رحيله يُعد خسارة كبيرة لعالم السينما الأمريكية ولجمهوره الذي تابع مسيرته الطويلة والمليئة بالعطاء.
كشف الممثل العالمي أنتوني هوبكنز في مقابلة مع صحيفة The Sunday Times أن زوجته ستيلا أرويافي لمّحت إلى احتمال إصابته باضطراب طيف التوحد، بعد ملاحظتها اهتمامه الشديد بالتفاصيل والأرقام والنظام.
اعترفت النجمة الأميركية جيسيكا سيمبسون بمعاناتها مع إدمان الكحول لأكثر من 8 سنوات، وأعلنت عن سعادتها بتعافيها منه. وشاركت متابعيها على إنستغرام صورة من دون مكياج، مؤكدة أن الابتعاد عن الكحول سمح لها بالعيش بصدق مع نفسها وتحقيق أهدافها
لا تزال وفاة المغنية التركية الشهيرة غُل توت تثير الجدل، بعدما كشفت صديقة مقربة من عائلة الراحلة، في إفادتها أمام النيابة، أنها تشك في أن الحادث لم يكن سقوطًا عرضيًا، بل قد تكون ابنة غُل متورطة في وفاتها.