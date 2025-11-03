وفاة ممثل هوليوودي بعد مسيرة فنية طويلة

وأعلنت عائلته في بيانٍ رسمي أن لي ويفر نسج الفرح والعمق في كل شخصية جسّدها، وترك بصمته الخاصة في كل عمل شارك فيه"، مشيرةً إلى أنه لم يكن مجرد ممثل موهوب، بل إنسان عطوف أثّر في من حوله بمحبته وتواضعه. وقد نعاه عدد من زملائه في الوسط الفني، مؤكدين أن رحيله يُعد خسارة كبيرة لعالم السينما ولجمهوره الذي تابع مسيرته الطويلة والمليئة بالعطاء.