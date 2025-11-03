أنتوني هوبكنز مصاب بالتوحد!

وأوضح هوبكنز أنه لا يولي هذه التصنيفات الطبية أهمية، معتبرًا أنها مجرد "موضة"، مضيفًا بسخرية: "كل هذه التسميات ADHD، OCD، أسبرجر... يا إلهي! هذه تُسمى الحياة"، مؤكدًا أن البشر بطبيعتهم مليئون بالتعقيد والفوضى والجنون. وتحدث أيضا الممثل عن مقابلة في The Interview من The عن تجربته مع ادمان ، كاشفًا أنه أدرك خطورة حالته بعد أن قاد سيارته في وهو ثمل تمامًا وكاد يتسبب في حادث مميت. وأوضح هوبكنز أن تلك اللحظة كانت نقطة التحول التي دفعته للإقلاع عن الكحول وبدء حياة أكثر اتزانًا.