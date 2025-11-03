أنتوني هوبكنز مصاب بالتوحد!

وأوضح هوبكنز أنه لا يولي هذه التصنيفات الطبية أهمية، معتبرًا أنها مجرد "موضة"، مضيفًا بسخرية: "كل هذه التسميات ADHD، OCD، أسبرجر... يا إلهي! هذه تُسمى الحياة"، مؤكدًا أن البشر بطبيعتهم مليئون بالتعقيد والفوضى والجنون. وتحدث أيضا الممثل عن مقابلة في بودكاست The Interview من The new york times عن تجربته مع ادمان الكحول، كاشفًا أنه أدرك خطورة حالته بعد أن قاد سيارته في كاليفورنيا وهو ثمل تمامًا وكاد يتسبب في حادث مميت. وأوضح هوبكنز أن تلك اللحظة كانت نقطة التحول التي دفعته للإقلاع عن الكحول وبدء حياة أكثر اتزانًا.
تُوفّي الممثل الهوليوودي المخضرم لي ويفر، الذي اشتهر بأدواره المميزة في أفلام مثل "Donnie Darko".. عن عمر ناهز 95 عامًا.
اعترفت النجمة الأميركية جيسيكا سيمبسون بمعاناتها مع إدمان الكحول لأكثر من 8 سنوات، وأعلنت عن سعادتها بتعافيها منه. وشاركت متابعيها على إنستغرام صورة من دون مكياج، مؤكدة أن الابتعاد عن الكحول سمح لها بالعيش بصدق مع نفسها وتحقيق أهدافها
لا تزال وفاة المغنية التركية الشهيرة غُل توت تثير الجدل، بعدما كشفت صديقة مقربة من عائلة الراحلة، في إفادتها أمام النيابة، أنها تشك في أن الحادث لم يكن سقوطًا عرضيًا، بل قد تكون ابنة غُل متورطة في وفاتها.