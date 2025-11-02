الأخبار
الأمريكي كول يونغ يتوّج بلقب العالم في "Power Slap 17" ضمن موسم الرياض
الأمريكي كول يونغ يتوّج بلقب العالم في "Power Slap 17" ضمن موسم الرياض
الأمريكي كول يونغ يتوّج بلقب العالم في "Power Slap 17" ضمن موسم الرياض

فن

2025-11-02 | 07:11
الأمريكي كول يونغ يتوّج بلقب العالم في "Power Slap 17" ضمن موسم الرياض
Aljadeed
الأمريكي كول يونغ يتوّج بلقب العالم في "Power Slap 17" ضمن موسم الرياض

اختُتمت منافسات بطولة Power Slap 17 على أرض محمد عبده أرينا ضمن فعاليات موسم الرياض، في ليلة مليئة بالإثارة والقوة شهدت حضورًا جماهيريًا واسعًا ومواجهات متقاربة المستوى بين أبرز نجوم اللعبة من مختلف دول العالم.

في النزال الرئيسي على لقب العالم لوزن المتوسط، توّج الأمريكي كول يونغ، الملقب بـ"فول سيند"، بالبطولة بعد فوزه بالنقاط على مواطنه أنتوني بلاكبيرن، المعروف بـ"بيبي فيس"، في مواجهة استمرت خمس جولات اتسمت بالقوة التكتيكية والندية العالية، ليحقق يونغ أحد أهم ألقاب مسيرته ويعتلي قمة التصنيف العالمي.

 

وفي النزالات التمهيدية، حسم النيجيري كابيرو أديديران، الملقب بـ"هالك النيجيري"، فوزه السريع على الكازاخي دانييار شاخاروف بالضربة القاضية الفنية في الجولة الأولى من نزال الوزن الثقيل، فيما تغلب الأمريكي بريان إيليس على المكسيكي رو مونتانا بالنقاط بعد ثلاث جولات متكافئة.

وفي فئة الوزن الخفيف الثقيل، خطف الكازاخي محمد أمانتاييف، المعروف بـ"أسد الله"، الأنظار بعد فوزه على الصيني هونغغانغ تشاو بالضربة القاضية في الجولة الثالثة، بينما تغلب البريطاني لويس روبنسون، الملقب بـ"موس الحلاقة"، على الأمريكي جيمس سيكمان، "الذقن الحديدية"، بالضربة القاضية الفنية في الجولة الثالثة أيضًا.

كما شهدت البطولة نزالًا مثيرًا في وزن الوسط بين المكسيكي أزايل رودريغيز والأمريكي أندرو بروفوست، انتهى بفوز الأخير بقرار الأغلبية بعد ثلاث جولات حماسية.

أما النزال النسائي الوحيد في البطولة، فقد جمع بين المجرية شينا باثوري، المعروفة بـ"العاصفة الهنغارية"، والأوكرانية روبين ويرشوشك، حيث تفوقت باثوري بالنقاط في مواجهة فنية متكافئة.

البطولة، التي جاءت بتنظيم مشترك بين موسم الرياض ومنظمة UFC بقيادة دانا وايت، كرّست مكانة الرياض كعاصمة عالمية للأحداث الرياضية والترفيهية الكبرى، مؤكدة أن "Power Slap 17" كانت من أقوى نسخ السلسلة حتى الآن من حيث المستوى الفني والحضور الجماهيري.

