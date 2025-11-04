رحيل نجمة هوليوود ديان لاد والدة لورا ديرن عن 89 عاما

ودّع الوسط الفني الأمريكي الممثلة القديرة ديان لاد عن عمر ناهز 89 عامًا، في منزلها بمدينة أوجاي بولاية ، بحسب ما أكّدته ابنتها لورا ديرن في بيان مؤثر نقلته مجلة Variety.



وقالت لورا: "رحلت بطلتي العظيمة وأمي الحبيبة ديان لاد وأنا بجانبها هذا الصباح. كانت أمًا وفنانة استثنائية، وروحًا لن تتكرر."



تُعد ديان لاد من أبرز أيقونات السينما ، إذ رُشحت لثلاث جوائز عن أفلام Alice Doesn’t Live Here Anymore وWild at Heart وRambling Rose، إلى جانب جوائز غولدن غلوب وإيمي.



بدأت مسيرتها في الستينيات، وبرزت بشكل خاص في فيلم مارتن سكورسيزي Alice Doesn’t Live Here Anymore الذي منحها أول ترشيح أوسكاري. كما جمعتها بابنتها لورا ديرن علاقة فنية وإنسانية فريدة، إذ شاركتا سويًا في عدة أعمال بارزة، أبرزها Rambling Rose الذي حقق سابقة تاريخية بترشيح الأم والابنة للأوسكار في العام نفسه.



وفي عام 2023، أصدرت لاد مع ابنتها مذكراتهما المشتركة Honey, Baby, Mine، المستوحاة من حواراتهما بعد تشخيصها بمرض رئوي نادر عام 2018.



برحيل ديان لاد، تخسر واحدة من أكثر نجماتها تأثيرًا في السينما الأمريكية على مدى ستة عقود من الإبداع والعطاء.