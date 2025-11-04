الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
تأثر وبكاء اليسا على مسرح حفلها في دبي ومعجب يهديها الكوفية الفلسطينية
تأثر وبكاء اليسا على مسرح حفلها في دبي ومعجب يهديها الكوفية الفلسطينية
A-
A+

تأثر وبكاء اليسا على مسرح حفلها في دبي ومعجب يهديها الكوفية الفلسطينية

فن

2025-11-04 | 05:48
تأثر وبكاء اليسا على مسرح حفلها في دبي ومعجب يهديها الكوفية الفلسطينية
العودة الى الأعلى
Aljadeed
تأثر وبكاء اليسا على مسرح حفلها في دبي ومعجب يهديها الكوفية الفلسطينية

أحيت النجمة اللبنانية إليسا حفلًا ناجحًا مساء امس الإثنين على مسرح دبي أوبرا، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت من محبيها الذين رددوا أغانيها من البداية حتى النهاية.

وخلال الحفل، تأثرت إليسا وبكت أثناء تقديمها أغنية "فاكر" بعد أن طلبها الجمهور وردّد كلماتها بصوت واحد، ما جعلها تنهار دموعًا في مشهد مؤثر.
 
كما شهدت الأمسية لحظة مميزة حين قدّم لها أحد المعجبين كوفية فلسطينية، فوضعتها على كتفها وأكملت الغناء بابتسامة وتفاعل عفوي، وسط تصفيق حار من الجمهور.
 
لقطات الحفل انتشرت بسرعة عبر مواقع التواصل، حيث أثنى المتابعون على عفوية إليسا وحضورها القوي وأجواء الحب التي جمعتها بجمهورها.
 
وفي سياق آخر، احتفلت إليسا بإنجاز جديد في مسيرتها، إذ أعلنت وصول قناتها على يوتيوب إلى 6 مليارات مشاهدة، وعبّرت عن امتنانها لجمهورها بقولها: "6 مليارات شكراً لكل من جعل موسيقاي جزءًا من رحلته."
 
 
https://x.com/i/status/1985436377492963691

اقرأ ايضا في فن

المحكمة الاقتصادية ترفض دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي
08:48

المحكمة الاقتصادية ترفض دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي

أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمًا نهائيًا برفض دعوى الممثلة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، والتي كانت تطالب فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه على خلفية تصريحات اعتبرتها مسيئة.

08:48

المحكمة الاقتصادية ترفض دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي

أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمًا نهائيًا برفض دعوى الممثلة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، والتي كانت تطالب فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه على خلفية تصريحات اعتبرتها مسيئة.

كاتي بيري تعلن رسميًا علاقتها بـ جاستن ترودو خلال حفلها في براغ
08:44

كاتي بيري تعلن رسميًا علاقتها بـ جاستن ترودو خلال حفلها في براغ

في خطوة مفاجئة، أكدت المغنية الأمريكية كاتي بيري علاقتها برئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو، وذلك خلال حفلها الأخير في العاصمة التشيكية براغ. فقد ردّت بيري مازحة على لافتة رفعها أحد المعجبين يعرض عليها الزواج قائلة: "لا! أنا أواعد شخصًا آخر، بحق الجحيم!"، ما أثار ضحك الجمهور وتصفيقه، وأنهى كل الشائعات حول حياتها العاطفية.

08:44

كاتي بيري تعلن رسميًا علاقتها بـ جاستن ترودو خلال حفلها في براغ

في خطوة مفاجئة، أكدت المغنية الأمريكية كاتي بيري علاقتها برئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو، وذلك خلال حفلها الأخير في العاصمة التشيكية براغ. فقد ردّت بيري مازحة على لافتة رفعها أحد المعجبين يعرض عليها الزواج قائلة: "لا! أنا أواعد شخصًا آخر، بحق الجحيم!"، ما أثار ضحك الجمهور وتصفيقه، وأنهى كل الشائعات حول حياتها العاطفية.

فشل كيم كارداشيان في اختبار المحاماة.. وChatGPT في قلب الجدل
08:24

فشل كيم كارداشيان في اختبار المحاماة.. وChatGPT في قلب الجدل

أثارت نجمة الواقع كيم كارداشيان جدلاً واسعًا بعد كشفها سبب فشلها في اختبار نقابة المحامين بولاية كاليفورنيا، موضحة أنها اعتمدت على روبوت الدردشة ChatGPT خلال تحضيرها للاختبار، ما ساهم في عدم نجاحها.

08:24

فشل كيم كارداشيان في اختبار المحاماة.. وChatGPT في قلب الجدل

أثارت نجمة الواقع كيم كارداشيان جدلاً واسعًا بعد كشفها سبب فشلها في اختبار نقابة المحامين بولاية كاليفورنيا، موضحة أنها اعتمدت على روبوت الدردشة ChatGPT خلال تحضيرها للاختبار، ما ساهم في عدم نجاحها.

اخترنا لك
المحكمة الاقتصادية ترفض دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي
08:48
كاتي بيري تعلن رسميًا علاقتها بـ جاستن ترودو خلال حفلها في براغ
08:44
فشل كيم كارداشيان في اختبار المحاماة.. وChatGPT في قلب الجدل
08:24
موجة توتر جديدة داخل نقابة الموسيقيين بعد بلاغ عاطف إمام ضد مصطفى كامل
06:34

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025