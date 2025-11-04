تأثر وبكاء اليسا على مسرح حفلها في دبي ومعجب يهديها الكوفية الفلسطينية

أحيت إليسا حفلًا ناجحًا مساء امس الإثنين على ، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت من محبيها الذين رددوا أغانيها من البداية حتى النهاية.



وخلال الحفل، تأثرت إليسا وبكت أثناء تقديمها أغنية "فاكر" بعد أن طلبها الجمهور وردّد كلماتها بصوت واحد، ما جعلها تنهار دموعًا في مؤثر.

كما شهدت الأمسية لحظة مميزة حين قدّم لها أحد المعجبين كوفية فلسطينية، فوضعتها على كتفها وأكملت الغناء بابتسامة وتفاعل عفوي، وسط تصفيق حار من الجمهور.

لقطات الحفل انتشرت بسرعة عبر مواقع التواصل، حيث أثنى المتابعون على عفوية إليسا وحضورها القوي وأجواء الحب التي جمعتها بجمهورها.

وفي سياق آخر، احتفلت إليسا بإنجاز جديد في مسيرتها، إذ أعلنت وصول قناتها على إلى 6 مليارات مشاهدة، وعبّرت عن امتنانها لجمهورها بقولها: "6 مليارات شكراً لكل من جعل موسيقاي جزءًا من رحلته."