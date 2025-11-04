الأخبار
حلقة جديدة من "المؤثر الحقيقي" تكشف مواقف وتصريحات جريئة من ديما بياعة والمؤثرين العرب
حلقة جديدة من "المؤثر الحقيقي" تكشف مواقف وتصريحات جريئة من ديما بياعة والمؤثرين العرب
حلقة جديدة من "المؤثر الحقيقي" تكشف مواقف وتصريحات جريئة من ديما بياعة والمؤثرين العرب

فن

2025-11-04 | 06:21
حلقة جديدة من "المؤثر الحقيقي" تكشف مواقف وتصريحات جريئة من ديما بياعة والمؤثرين العرب
حلقة جديدة من "المؤثر الحقيقي" تكشف مواقف وتصريحات جريئة من ديما بياعة والمؤثرين العرب

تطل الممثلة ديما بياعة إلى جانب المؤثرين سالي العوضي، جاد عاصي، ومؤيد الحافظ في حلقة جديدة من برنامج المؤثرالحقيقي ​– The Real Influencer، الذي يُعرض على شاشة قناة الجديد

 وتتميز هذه الحلقة بمجموعة من التصريحات والمواقف الجريئة والصريحة من الضيوف، حيث يناقشون تجاربهم الشخصية ومساراتهم في عالم التأثير الرقمي والإعلام الجديد.

وسيكون عشاق البرنامج على موعد لمتابعة هذه الحلقة يوم الخميس الساعة 22:00 على شاشة الجديد، فيما يمكن متابعة إعادة الحلقة يوم الجمعة الساعة 21:00 عبر قناة الجديد فن على يوتيوب، لتتيح للجمهور فرصة مشاهدة جميع التفاصيل واللقطات الحصرية التي لم تُعرض سابقًا.

ويعتمد برنامج المؤثر الحقيقي على طرح أسئلة مباشرة وصريحة للضيوف، مع إبراز جوانبهم الإنسانية والمهنية، وكشف أسرار النجاح والصعوبات التي واجهوها في رحلتهم، مما يجعل الحلقة فرصة للجمهور للتعرف عن قرب على حياة أبرز الشخصيات الفنية والمؤثرين الرقميين في العالم العربي.

وتحفل الحلقة بلحظات مفاجئة وتصريحات صادمة أحيانًا، مما يجعلها من أبرز حلقات الموسم الحالي للبرنامج، وسط متابعة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يناقش الجمهور المواضيع التي يطرحها الضيوف ويشارك آراءه وتعليقاته على أداء كل شخصية.

بهذه الحلقة، يؤكد برنامج #المؤثر_الحقيقي مكانته كمنصة حوارية رائدة تجمع بين نجوم الفن والمؤثرين الرقميين، لتقديم محتوى شيق، ممتع، ومليء بالمفاجآت للمشاهدين.

https://www.instagram.com/reel/DQl05YxgX94/?utm_source=ig_web_copy_link

المحكمة الاقتصادية ترفض دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي
08:48

المحكمة الاقتصادية ترفض دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي

أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمًا نهائيًا برفض دعوى الممثلة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، والتي كانت تطالب فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه على خلفية تصريحات اعتبرتها مسيئة.

08:48

المحكمة الاقتصادية ترفض دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي

أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمًا نهائيًا برفض دعوى الممثلة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، والتي كانت تطالب فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه على خلفية تصريحات اعتبرتها مسيئة.

كاتي بيري تعلن رسميًا علاقتها بـ جاستن ترودو خلال حفلها في براغ
08:44

كاتي بيري تعلن رسميًا علاقتها بـ جاستن ترودو خلال حفلها في براغ

في خطوة مفاجئة، أكدت المغنية الأمريكية كاتي بيري علاقتها برئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو، وذلك خلال حفلها الأخير في العاصمة التشيكية براغ. فقد ردّت بيري مازحة على لافتة رفعها أحد المعجبين يعرض عليها الزواج قائلة: "لا! أنا أواعد شخصًا آخر، بحق الجحيم!"، ما أثار ضحك الجمهور وتصفيقه، وأنهى كل الشائعات حول حياتها العاطفية.

08:44

كاتي بيري تعلن رسميًا علاقتها بـ جاستن ترودو خلال حفلها في براغ

في خطوة مفاجئة، أكدت المغنية الأمريكية كاتي بيري علاقتها برئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو، وذلك خلال حفلها الأخير في العاصمة التشيكية براغ. فقد ردّت بيري مازحة على لافتة رفعها أحد المعجبين يعرض عليها الزواج قائلة: "لا! أنا أواعد شخصًا آخر، بحق الجحيم!"، ما أثار ضحك الجمهور وتصفيقه، وأنهى كل الشائعات حول حياتها العاطفية.

فشل كيم كارداشيان في اختبار المحاماة.. وChatGPT في قلب الجدل
08:24

فشل كيم كارداشيان في اختبار المحاماة.. وChatGPT في قلب الجدل

أثارت نجمة الواقع كيم كارداشيان جدلاً واسعًا بعد كشفها سبب فشلها في اختبار نقابة المحامين بولاية كاليفورنيا، موضحة أنها اعتمدت على روبوت الدردشة ChatGPT خلال تحضيرها للاختبار، ما ساهم في عدم نجاحها.

08:24

فشل كيم كارداشيان في اختبار المحاماة.. وChatGPT في قلب الجدل

أثارت نجمة الواقع كيم كارداشيان جدلاً واسعًا بعد كشفها سبب فشلها في اختبار نقابة المحامين بولاية كاليفورنيا، موضحة أنها اعتمدت على روبوت الدردشة ChatGPT خلال تحضيرها للاختبار، ما ساهم في عدم نجاحها.

المحكمة الاقتصادية ترفض دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي
08:48
كاتي بيري تعلن رسميًا علاقتها بـ جاستن ترودو خلال حفلها في براغ
08:44
فشل كيم كارداشيان في اختبار المحاماة.. وChatGPT في قلب الجدل
08:24
موجة توتر جديدة داخل نقابة الموسيقيين بعد بلاغ عاطف إمام ضد مصطفى كامل
06:34

