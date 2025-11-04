حلقة جديدة من "المؤثر الحقيقي" تكشف مواقف وتصريحات جريئة من ديما بياعة والمؤثرين العرب

وتتميز هذه الحلقة بمجموعة من التصريحات والمواقف الجريئة والصريحة من الضيوف، حيث يناقشون تجاربهم الشخصية ومساراتهم في عالم التأثير الرقمي والإعلام الجديد.

وسيكون عشاق البرنامج على موعد لمتابعة هذه الحلقة يوم الخميس الساعة 22:00 على شاشة الجديد، فيما يمكن متابعة إعادة الحلقة يوم الجمعة الساعة 21:00 عبر فن على ، لتتيح للجمهور فرصة مشاهدة جميع التفاصيل واللقطات الحصرية التي لم تُعرض سابقًا.

ويعتمد برنامج المؤثر الحقيقي على طرح أسئلة مباشرة وصريحة للضيوف، مع إبراز جوانبهم الإنسانية والمهنية، وكشف أسرار النجاح والصعوبات التي واجهوها في رحلتهم، مما يجعل الحلقة فرصة للجمهور للتعرف عن قرب على حياة أبرز الشخصيات الفنية والمؤثرين الرقميين في .

وتحفل الحلقة بلحظات مفاجئة وتصريحات صادمة أحيانًا، مما يجعلها من أبرز حلقات الموسم الحالي للبرنامج، وسط متابعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يناقش الجمهور المواضيع التي يطرحها الضيوف ويشارك آراءه وتعليقاته على أداء كل شخصية.

بهذه الحلقة، يؤكد برنامج #المؤثر_الحقيقي مكانته كمنصة حوارية رائدة تجمع بين نجوم الفن والمؤثرين الرقميين، لتقديم محتوى شيق، ممتع، ومليء بالمفاجآت للمشاهدين.

