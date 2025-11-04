الأخبار
موجة توتر جديدة داخل نقابة الموسيقيين بعد بلاغ عاطف إمام ضد مصطفى كامل
موجة توتر جديدة داخل نقابة الموسيقيين بعد بلاغ عاطف إمام ضد مصطفى كامل
موجة توتر جديدة داخل نقابة الموسيقيين بعد بلاغ عاطف إمام ضد مصطفى كامل

فن

2025-11-04 | 06:34
موجة توتر جديدة داخل نقابة الموسيقيين بعد بلاغ عاطف إمام ضد مصطفى كامل
موجة توتر جديدة داخل نقابة الموسيقيين بعد بلاغ عاطف إمام ضد مصطفى كامل

تشهد نقابة المهن الموسيقية في مصر فصلاً جديداً من الخلافات الداخلية، بعد أن تحوّلت السجالات بين أعضائها إلى ساحات القضاء.

ففي خطوة لافتة، قام الموسيقار عاطف إمام، عميد معهد الموسيقى السابق، بتحرير بلاغ رسمي ضد نقيب الموسيقيين، الفنان مصطفى كامل، على خلفية اتهامات تتعلق بعرقلة الإجراءات القانونية ومنعه من ممارسة حقه في الاستئناف ضد قرار صادر عن مجلس التأديب.

 

وتصاعدت حدة التوتر داخل النقابة بعد أن اتّهم عاطف إمام، رئيس لجنة الخدمات، النقيب ومجلس النقابة بتعطيل القانون ومنعه من أداء مهامه التي كفلتها له المحكمة، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بين أعضاء النقابة.

في هذا الإطار، قدّم محامي الموسيقار عاطف إمام، فهد مرزوق، بلاغاً رقم 3514 لسنة 2025 إداري عابدين، يتهم فيه مصطفى كامل بحجب القرار الصادر عن مجلس التأديب، ما حال دون تمكين موكله من الطعن بالاستئناف، وهو ما اعتبره منعاً لممارسة حق قانوني أصيل.

من جهته، أكد الدكتور أحمد أبو المجد، سكرتير عام النقابة، أن البلاغ تم التعامل معه فورياً، موضحاً أن الأمر أحيل إلى الشؤون القانونية داخل النقابة لدراسة الموقف القانوني واتخاذ الإجراءات المناسبة حياله.

هذا التطور يعكس استمرار الصراعات الداخلية داخل نقابة المهن الموسيقية، ويؤكد أن الخلافات لم تعد محصورة بين الأعضاء فقط، بل تحولت إلى مواجهة قانونية تتطلب تدخل القضاء والفحص الدقيق للإجراءات المتبعة.

