موجة توتر جديدة داخل نقابة الموسيقيين بعد بلاغ عاطف إمام ضد مصطفى كامل

ففي خطوة لافتة، قام الموسيقار إمام، عميد معهد الموسيقى السابق، بتحرير بلاغ رسمي ضد نقيب الموسيقيين، الفنان ، على خلفية اتهامات تتعلق بعرقلة الإجراءات القانونية ومنعه من ممارسة حقه في ضد قرار صادر عن .

وتصاعدت حدة التوتر داخل النقابة بعد أن اتّهم عاطف إمام، رئيس ، النقيب ومجلس النقابة بتعطيل القانون ومنعه من أداء مهامه التي كفلتها له المحكمة، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بين أعضاء النقابة.

في هذا الإطار، قدّم محامي الموسيقار عاطف إمام، فهد ، بلاغاً رقم 3514 لسنة 2025 إداري عابدين، يتهم فيه مصطفى كامل بحجب القرار الصادر عن مجلس التأديب، ما حال دون تمكين موكله من الطعن بالاستئناف، وهو ما اعتبره منعاً لممارسة حق قانوني أصيل.

، أكد الدكتور المجد، سكرتير عام النقابة، أن البلاغ تم التعامل معه فورياً، موضحاً أن الأمر أحيل إلى داخل النقابة لدراسة الموقف القانوني واتخاذ الإجراءات المناسبة حياله.

هذا التطور يعكس استمرار الصراعات الداخلية داخل ، ويؤكد أن الخلافات لم تعد محصورة بين الأعضاء فقط، بل تحولت إلى مواجهة قانونية تتطلب تدخل والفحص الدقيق للإجراءات المتبعة.