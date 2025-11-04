فشل كيم كارداشيان في اختبار المحاماة.. وChatGPT في قلب الجدل

وفي مقابلة مع مجلة "فانيتي فير"، قالت كيم إن اعتمادها على ساعدها في بعض المجالات، لكنه أيضًا أعاقها في الاختبار القانوني، معتبرة أن هذه التجربة درس مهم حول ضرورة الاعتماد على النفس في الدراسة. وأوضحت أنها كانت تستخدم ChatGPT للحصول على نصائح قانونية وأفكار تساعدها على فهم المواد، لكنها أدركت لاحقًا أن الإجابات الآلية قد تكون غير دقيقة أحيانًا، ما أدى إلى ارتكاب أخطاء في الاختبار.

وأضافت خلال سلسلة اختبار كشف الكذب أنها لا تستخدم الذكاء الاصطناعي لأمور غير قانونية، لكنها اعترفت بأنها غالبًا ما كانت تلجأ إلى وضع أسئلتها على التطبيق للحصول على إجابات سريعة، قائلة: "هذا جعلني أفشل في الاختبارات أحيانًا، ثم أغضب وأصرخ عليه".

ووصفت العلاقة بينها وبين ChatGPT بأنها أشبه بعلاقة صديق سام، تعتمد عليه للحصول على المساعدة، لكنه يعلّمها الاعتماد على حدسها بعد أن يخطئ أحيانًا.

تصريحات كيم لاقت تفاعلًا واسعًا من الإعلام والجمهور، الذين اعتبروا حديثها رسالة تحذيرية للطلاب حول مخاطر الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي في الدراسة، مؤكدين أهمية المذاكرة والمثابرة للوصول إلى النجاح.

بهذا الاعتراف، تكون كارداشيان قد سلطت الضوء على دور التكنولوجيا الحديثة في التعليم، وأهمية التوازن بين استخدام الذكاء الاصطناعي والاستناد إلى قدرات الفرد الشخصية، خاصة في الاختبارات والمهام التي تتطلب التفكير النقدي والدقة.