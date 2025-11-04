المحكمة الاقتصادية ترفض دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي

وأكد محامي سامي، شعبان سعيد، أن الحكم صدر عن الدائرة الثامنة بالمحكمة الاقتصادية. وتعود أحداث القضية إلى مقابلة تلفزيونية للمخرج في برنامج “أسرار” على قناة النهار في مارس 2024، حيث قال عبارات رأت فيها شعيب إساءة وسبًّا، منها: «كل اللي اتكلمت فيه كذب في كذب» و«هي ست كذابة».
في خطوة مفاجئة، أكدت المغنية الأمريكية كاتي بيري علاقتها برئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو، وذلك خلال حفلها الأخير في العاصمة التشيكية براغ. فقد ردّت بيري مازحة على لافتة رفعها أحد المعجبين يعرض عليها الزواج قائلة: "لا! أنا أواعد شخصًا آخر، بحق الجحيم!"، ما أثار ضحك الجمهور وتصفيقه، وأنهى كل الشائعات حول حياتها العاطفية.
أثارت نجمة الواقع كيم كارداشيان جدلاً واسعًا بعد كشفها سبب فشلها في اختبار نقابة المحامين بولاية كاليفورنيا، موضحة أنها اعتمدت على روبوت الدردشة ChatGPT خلال تحضيرها للاختبار، ما ساهم في عدم نجاحها.
تشهد نقابة المهن الموسيقية في مصر فصلاً جديداً من الخلافات الداخلية، بعد أن تحوّلت السجالات بين أعضائها إلى ساحات القضاء.