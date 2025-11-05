آمال ماهر تتصدر الترند بصور من شهر العسل في باريس

الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
فن

2025-11-05 | 04:49
تصدّرت الفنانة آمال ماهر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة بعد تداول الصور الأولى لها من شهر العسل مع زوجها رجل الأعمال علي محجوب، عقب إعلان زواجهما المفاجئ الذي أدخل الفرح إلى قلوب جمهورها.

الصور التي نشرها الإعلامي ربيع هنيدي أظهرت آمال بإطلالة بسيطة وأنيقة أثناء تجولها في شوارع باريس برفقة زوجها، حيث بدت ملامح السعادة والطمأنينة واضحة على وجهها، في لقطات عفوية نالت إعجاب الجمهور.
وقد لاقت هذه الصور تفاعلًا واسعًا من رواد السوشيال ميديا، وتصدّرت عبارة "آمال ماهر في شهر العسل" قائمة الأكثر تداولًا في مصر وعدد من الدول العربية، وسط سيل من التهاني والتعليقات التي عبّرت عن محبة الجمهور وسعادتهم بعودة نجمتهم المفضلة إلى الأضواء والحياة الهادئة.
 
ويأتي الزواج بعد فترة قصيرة من الظهور التلفزيوني المؤثر لآمال ماهر، الذي تحدثت فيه بصراحة عن الصعوبات التي واجهتها خلال السنوات الماضية، مؤكدة أنها طوت صفحة الماضي لتبدأ مرحلة جديدة تجمع بين الاستقرار الشخصي والنجاح الفني.
من المقرر أن تعود آمال قريبًا إلى القاهرة بعد انتهاء شهر العسل، استعدادًا لطرح أحدث أغنياتها "خذلني" خلال الأيام المقبلة على “يوتيوب”، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم، وميكس وماستر أمير محروس.
يُذكر أن آخر أعمال آمال كان ألبوم "حاجة غير"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وأكد عودتها القوية إلى الساحة الغنائية بصوتها وإحساسها المميزين.
 
 
 

