آمال ماهر تتصدر الترند بصور من شهر العسل في باريس

تصدّرت الفنانة آمال ماهر خلال الساعات بعد تداول الصور الأولى لها من مع زوجها رجل الأعمال علي محجوب، عقب إعلان زواجهما المفاجئ الذي أدخل الفرح إلى قلوب جمهورها.



الصور التي نشرها الإعلامي ربيع هنيدي أظهرت آمال بإطلالة بسيطة وأنيقة أثناء تجولها في شوارع برفقة زوجها، حيث بدت ملامح السعادة والطمأنينة واضحة على وجهها، في لقطات عفوية نالت إعجاب الجمهور.

وقد لاقت هذه الصور تفاعلًا واسعًا من رواد ، وتصدّرت عبارة "آمال ماهر في " قائمة الأكثر تداولًا في مصر وعدد من ، وسط سيل من التهاني والتعليقات التي عبّرت عن محبة الجمهو ر وسعادتهم بعودة نجمتهم المفضلة إلى الأضواء والحياة الهادئة.

ويأتي الزواج بعد فترة قصيرة من الظهور التلفزيوني المؤثر لآمال ماهر، الذي تحدثت فيه بصراحة عن الصعوبات التي واجهتها خلال السنوات الماضية، مؤكدة أنها طوت صفحة الماضي لتبدأ مرحلة تجمع بين الاستقرار الشخصي والنجاح الفني.

من المقرر أن تعود آمال قريبًا إلى بعد انتهاء شهر العسل، استعدادًا لطرح أحدث أغنياتها "خذلني" خلال الأيام المقبلة على “يوتيوب”، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عزيز الشافعي، توزيع ، وميكس وماستر محروس.

يُذكر أن آخر أعمال آمال كان ألبوم "حاجة غير"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وأكد عودتها القوية إلى الساحة الغنائية بصوتها وإحساسها المميزين.