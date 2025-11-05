مسلم يقرر مغادرة مصر بعد عام من الأزمات: "اتكسرت ومش قادر أكمّل"

أعلن الفنان المصري مسلم قراره مغادرة مصر نهائيًا بعد سلسلة من الأزمات التي واجهها خلال العام الماضي، مؤكّدًا أنه وصل إلى مرحلة من الانكسار واليأس بسبب ما وصفه ب "الظلم الكبير" الذي تعرّض له.



وفي بث مباشر عبر حسابه على " "، قال مسلم:"قررت أسافر وأسيب البلد، وهبيع شقتي وهصفي كل حاجة.. أنا اتظلمت بما فيه الكفاية، وكسرة الرجال صعبة."

وأوضح أنه حاول حل أزماته مع المنتجة السابقة لأعماله، ومع ، أملًا في العودة إلى الغناء، لكنه اصطدم بتصرفات وصفها بالمحبطة، مضيفًا أنه موقوف عن العمل منذ عام وغير على إعالة فرقته الموسيقية أو أسرته.

وأضاف مسلم بأسى:"عندي ولدين والحياة بقت صعبة جدًا. المحكمة حكمتلي, لكن في حاجات أكبر مني. طالما أشتغل في بلدي خلاص كفاية وجع."

واختتم رسالته بتوجيه الشكر لجمهوره وكل من سانده قائلاً:"شكرًا لكل الناس اللي وقفت جنبي, أنا خلاص اتدمرت كفاية".

يُذكر أن الفنان مسلم يعيش منذ أكثر من عام خلافًا مع المهن الموسيقية، أدى إلى إيقافه عن العمل، رغم محاولاته المتكررة لإنهاء الأزمة والعودة إلى نشاطه الفني.