مسلم يقرر مغادرة مصر بعد عام من الأزمات: "اتكسرت ومش قادر أكمّل"

وفي بث مباشر عبر حسابه على "إنستغرام
"، قال مسلم:"قررت أسافر وأسيب البلد، وهبيع شقتي وهصفي كل حاجة.. أنا اتظلمت بما فيه الكفاية، وكسرة الرجال صعبة."
وأوضح أنه حاول حل أزماته مع شركة روتانا
المنتجة السابقة لأعماله، ومع نقابة المهن الموسيقية
، أملًا في العودة إلى الغناء، لكنه اصطدم بتصرفات وصفها بالمحبطة، مضيفًا أنه موقوف عن العمل منذ عام وغير قادر
على إعالة فرقته الموسيقية أو أسرته.
وأضاف مسلم بأسى:"عندي ولدين والحياة بقت صعبة جدًا. المحكمة حكمتلي, لكن في حاجات أكبر مني. طالما مش قادر
أشتغل في بلدي خلاص كفاية وجع."
واختتم رسالته بتوجيه الشكر لجمهوره وكل من سانده قائلاً:"شكرًا لكل الناس اللي وقفت جنبي, أنا خلاص اتدمرت كفاية".
يُذكر أن الفنان مسلم يعيش منذ أكثر من عام خلافًا مع نقابة
المهن الموسيقية، أدى إلى إيقافه عن العمل، رغم محاولاته المتكررة لإنهاء الأزمة والعودة إلى نشاطه الفني.