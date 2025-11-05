أحمد كرارة يخضع لجراحة دقيقة في الساق وأمير كرارة يطلب الدعاء لشقيقه

وكشف رامي كرارة، شقيق الفنان، أن أحمد
أجرى جراحة لتغيير شريان في الساق، واصفًا العملية بأنها "كبيرة ودقيقة للغاية"، مؤكدًا أن وضعه الصحي مستقر بعد نجاح العملية.
كما طمأن الفنان شريف إدريس
محبي أحمد كرارة، مشيرًا إلى أن الجراحة تمت بنجاح وأن حالته تتحسن تدريجيًا، فيما ناشدت شقيقته نور كرارة الجمهور عبر حسابها على "فيسبوك
" الدعاء له بالشفاء العاجل.
يُذكر أن آخر أعمال أحمد كرارة الدرامية كان مسلسل "شمال إجباري"، وهو عمل اجتماعي إنساني يعتمد على الحلقات المنفصلة المتصلة، ويتناول مجموعة من القصص التي تعكس صراعات إنسانية بين الخير والشر.