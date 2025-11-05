عاجل
سلام: المشاريع جاهزة للإنطلاق فور تأمين التمويل المرتقب لا سيما من البنك الدولي وساقوم بزيارة جديدة إلى الجنوب عند بدء تنفيذ المشاريع آملاً أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن
سلام: المشاريع جاهزة للإنطلاق فور تأمين التمويل المرتقب لا سيما من البنك الدولي وساقوم بزيارة جديدة إلى الجنوب عند بدء تنفيذ المشاريع آملاً أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن
سلام: إعادة الإعمار تمثّل أولوية وطنية للحكومة برمّتها والحكومة أنجزت لائحة بمشاريع البنى التحتية والخدمات الأساسية في المناطق الجنوبية
سلام: إعادة الإعمار تمثّل أولوية وطنية للحكومة برمّتها والحكومة أنجزت لائحة بمشاريع البنى التحتية والخدمات الأساسية في المناطق الجنوبية
أحمد كرارة يخضع لجراحة دقيقة في الساق وأمير كرارة يطلب الدعاء لشقيقه
أحمد كرارة يخضع لجراحة دقيقة في الساق وأمير كرارة يطلب الدعاء لشقيقه
أحمد كرارة يخضع لجراحة دقيقة في الساق وأمير كرارة يطلب الدعاء لشقيقه

فن

2025-11-05 | 07:57
أحمد كرارة يخضع لجراحة دقيقة في الساق وأمير كرارة يطلب الدعاء لشقيقه
أحمد كرارة يخضع لجراحة دقيقة في الساق وأمير كرارة يطلب الدعاء لشقيقه

أثار الفنان أحمد كرارة قلق جمهوره بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة وعاجلة في الساق اليسرى، استدعت نقله إلى وحدة العناية المركزة لمتابعة حالته الصحية.

 
وكشف رامي كرارة، شقيق الفنان، أن أحمد أجرى جراحة لتغيير شريان في الساق، واصفًا العملية بأنها "كبيرة ودقيقة للغاية"، مؤكدًا أن وضعه الصحي مستقر بعد نجاح العملية.
كما طمأن الفنان شريف إدريس محبي أحمد كرارة، مشيرًا إلى أن الجراحة تمت بنجاح وأن حالته تتحسن تدريجيًا، فيما ناشدت شقيقته نور كرارة الجمهور عبر حسابها على "فيسبوك" الدعاء له بالشفاء العاجل.
يُذكر أن آخر أعمال أحمد كرارة الدرامية كان مسلسل "شمال إجباري"، وهو عمل اجتماعي إنساني يعتمد على الحلقات المنفصلة المتصلة، ويتناول مجموعة من القصص التي تعكس صراعات إنسانية بين الخير والشر.

ناديا الجندي تواجه منتقديها: "الملابس ما إلها عمر!"
ناديا الجندي تواجه منتقديها: "الملابس ما إلها عمر!"

علّقت ناديا الجندي على الانتقادات التي تطال إطلالاتها وإطلالات بعض النجمات، والتي يُقال إنها "جريئة" ولا تتناسب مع أعمارهن، مؤكدة أنه لا يجوز الربط بين السنّ وطريقة اللباس.

ناديا الجندي تواجه منتقديها: "الملابس ما إلها عمر!"

علّقت ناديا الجندي على الانتقادات التي تطال إطلالاتها وإطلالات بعض النجمات، والتي يُقال إنها "جريئة" ولا تتناسب مع أعمارهن، مؤكدة أنه لا يجوز الربط بين السنّ وطريقة اللباس.

جورج كلوني يكشف سر انسجامه الكامل مع زوجته أمل علم الدين
جورج كلوني يكشف سر انسجامه الكامل مع زوجته أمل علم الدين

كشف الممثل جورج كلوني عن سر الانسجام التام الذي يجمعه بزوجته المحامية أمل علم الدين كلوني، مؤكدًا أنهما لم يختبرا أي خلاف منذ بداية زواجهما.

جورج كلوني يكشف سر انسجامه الكامل مع زوجته أمل علم الدين

كشف الممثل جورج كلوني عن سر الانسجام التام الذي يجمعه بزوجته المحامية أمل علم الدين كلوني، مؤكدًا أنهما لم يختبرا أي خلاف منذ بداية زواجهما.

لانا الجندي بتصريحات صادمة عن سوريا: "بكرها كتير"!
لانا الجندي بتصريحات صادمة عن سوريا: "بكرها كتير"!

في تصريحات صادمة، كشفت الفنانة والإعلامية السورية لانا الجندي عن واحدة من أكثر شهاداتها جرأة وصدقًا علنًا، مستعرضة جرحًا عميقًا حملته منذ طفولتها، وعلاقةً معقدة بوطن تقول إنه لم يعد يعني لها شيئًا.

لانا الجندي بتصريحات صادمة عن سوريا: "بكرها كتير"!

في تصريحات صادمة، كشفت الفنانة والإعلامية السورية لانا الجندي عن واحدة من أكثر شهاداتها جرأة وصدقًا علنًا، مستعرضة جرحًا عميقًا حملته منذ طفولتها، وعلاقةً معقدة بوطن تقول إنه لم يعد يعني لها شيئًا.

