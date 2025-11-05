لانا الجندي بتصريحات صادمة عن سوريا: "بكرها كتير"!

تحدثت الجندي عن طفولتها التي انكسرت في سن الخامسة، بعد أن تعرّضت للتحرش من رجل في حيّها، لتتحوّل الحادثة لاحقًا إلى محاكمة علنية لها بدلاً من أن تكون قضية . وقالت الجندي بصراحة: "هربت، بكره كتير"، مؤكدة الألم والغضب الذي تراكم معها على مدار السنوات.