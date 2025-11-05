لانا الجندي بتصريحات صادمة عن سوريا: "بكرها كتير"!

تحدثت الجندي عن طفولتها التي انكسرت في سن الخامسة، بعد أن تعرّضت للتحرش من رجل في حيّها، لتتحوّل الحادثة لاحقًا إلى محاكمة علنية لها بدلاً من أن تكون قضية عدالة. وقالت الجندي بصراحة: "هربت، بكره سوريا كتير"، مؤكدة الألم والغضب الذي تراكم معها على مدار السنوات.
علّقت ناديا الجندي على الانتقادات التي تطال إطلالاتها وإطلالات بعض النجمات، والتي يُقال إنها "جريئة" ولا تتناسب مع أعمارهن، مؤكدة أنه لا يجوز الربط بين السنّ وطريقة اللباس.
كشف الممثل جورج كلوني عن سر الانسجام التام الذي يجمعه بزوجته المحامية أمل علم الدين كلوني، مؤكدًا أنهما لم يختبرا أي خلاف منذ بداية زواجهما.
أثار الفنان أحمد كرارة قلق جمهوره بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة وعاجلة في الساق اليسرى، استدعت نقله إلى وحدة العناية المركزة لمتابعة حالته الصحية.