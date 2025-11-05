الأخبار
تطور جديد في النزاع القضائي بين جاستن بالدوني وبليك ليفلي
تطور جديد في النزاع القضائي بين جاستن بالدوني وبليك ليفلي
تطور جديد في النزاع القضائي بين جاستن بالدوني وبليك ليفلي

فن

2025-11-05 | 09:48
تطور جديد في النزاع القضائي بين جاستن بالدوني وبليك ليفلي
تطور جديد في النزاع القضائي بين جاستن بالدوني وبليك ليفلي

في تطور جديد ومثير في النزاع القضائي بين النجم جاستن بالدوني والممثلة بليك ليفلي، كشف محامي بالدوني عن سبب عدم تعديل الدعوى القضائية البالغة قيمتها 400 مليون دولار، والتي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الفنية والإعلامية.

كان القاضي الفيدرالي لويس جي. ليمان قد أصدر في يونيو/حزيران الماضي قرارًا برفض دعوى التشهير التي رفعها بالدوني وشركته الإنتاجية "Wayfarer Studios" ضد بليك، وزوجها رايان رينولدز، ووكيلة علاقاتهما العامة، متهمًا إياهم بالابتزاز والتشهير. كما شملت القضية دعوى منفصلة ضد صحيفة The new york times بقيمة 250 مليون دولار.

ورغم منح المحكمة مهلة حتى 23 يونيو/حزيران الماضي لتعديل بعض البنود القانونية، لم يقم فريق بالدوني بأي تعديل، مما دفع القاضي لإغلاق القضية رسميًا في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي تصريح شاركه مع مجلة PEOPLE، قال المحامي برايان فريدمان: "الحقيقة أن هذه القضية يتم تحريفها باستمرار في الإعلام، حتى التحديثات الإجرائية البسيطة يتم تصويرها بشكل خاطئ. لم يتم تفويت أي مهلة؛ موكلونا اختاروا عدم تعديل الدعوى حفاظًا على حقهم في الاستئناف".

وأشار المحامي إلى أن فريق بالدوني يركز الآن على الرد على دعوى ليفلي الأصلية، مؤكدًا التزامهم الكامل بكشف الحقيقة عبر كل السبل القانونية المتاحة، مع الإشارة إلى أن محاكمة القضية الأصلية مقررة في مارس/آذار 2026.

منع مها الصغير من الظهور الإعلامي 6 أشهر وإحالتها إلى النيابة العامة
08:56

منع مها الصغير من الظهور الإعلامي 6 أشهر وإحالتها إلى النيابة العامة

قرّرت المحكمة الاقتصادية تحديد يوم 22 نوفمبر الجاري موعدًا لانطلاق أولى جلسات محاكمة الإعلامية مها الصغير، بعد توجيه تهمٍ إليها تتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لعدد من اللوحات الفنية العائدة لفنانين عالميين.

08:56

منع مها الصغير من الظهور الإعلامي 6 أشهر وإحالتها إلى النيابة العامة

قرّرت المحكمة الاقتصادية تحديد يوم 22 نوفمبر الجاري موعدًا لانطلاق أولى جلسات محاكمة الإعلامية مها الصغير، بعد توجيه تهمٍ إليها تتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لعدد من اللوحات الفنية العائدة لفنانين عالميين.

ناديا الجندي تواجه منتقديها: "الملابس ما إلها عمر!"
08:51

ناديا الجندي تواجه منتقديها: "الملابس ما إلها عمر!"

علّقت ناديا الجندي على الانتقادات التي تطال إطلالاتها وإطلالات بعض النجمات، والتي يُقال إنها "جريئة" ولا تتناسب مع أعمارهن، مؤكدة أنه لا يجوز الربط بين السنّ وطريقة اللباس.

08:51

ناديا الجندي تواجه منتقديها: "الملابس ما إلها عمر!"

علّقت ناديا الجندي على الانتقادات التي تطال إطلالاتها وإطلالات بعض النجمات، والتي يُقال إنها "جريئة" ولا تتناسب مع أعمارهن، مؤكدة أنه لا يجوز الربط بين السنّ وطريقة اللباس.

جورج كلوني يكشف سر انسجامه الكامل مع زوجته أمل علم الدين
08:14

جورج كلوني يكشف سر انسجامه الكامل مع زوجته أمل علم الدين

كشف الممثل جورج كلوني عن سر الانسجام التام الذي يجمعه بزوجته المحامية أمل علم الدين كلوني، مؤكدًا أنهما لم يختبرا أي خلاف منذ بداية زواجهما.

08:14

جورج كلوني يكشف سر انسجامه الكامل مع زوجته أمل علم الدين

كشف الممثل جورج كلوني عن سر الانسجام التام الذي يجمعه بزوجته المحامية أمل علم الدين كلوني، مؤكدًا أنهما لم يختبرا أي خلاف منذ بداية زواجهما.

منع مها الصغير من الظهور الإعلامي 6 أشهر وإحالتها إلى النيابة العامة
08:56
ناديا الجندي تواجه منتقديها: "الملابس ما إلها عمر!"
08:51
جورج كلوني يكشف سر انسجامه الكامل مع زوجته أمل علم الدين
08:14
لانا الجندي بتصريحات صادمة عن سوريا: "بكرها كتير"!
08:07

