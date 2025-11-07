“المؤثر الحقيقي” الليلة على يوتيوب الجديد فن الساعة 9 مساءً

تُعرض الليلة عند الساعة التاسعة مساءً عبر "الجديد فن" على حلقة من برنامج "المؤثر الحقيقي"، حافلة بالمفاجآت واللحظات الصادقة التي جمعت بين المشاعر والاعترافات والمواقف غير المتوقعة.

