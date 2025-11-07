“المؤثر الحقيقي” الليلة على يوتيوب الجديد فن الساعة 9 مساءً

شيّع الفنان محمد رمضان جثمان والده في أجواء يخيّم عليها الحزن، بحضور عدد من أفراد العائلة والمقربين، فيما لُوحِظ غياب واضح لزملائه من الوسط الفني.
تصدرت الحاجة نبيلة، الشهيرة بلقب "بلبل الشرقية"، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد انتشار شائعات عن وفاتها، ما تسبب في حالة من الحزن والبلبلة بين جمهورها ومحبيها في مصر والعالم العربي.
أثار الأمير هاري موجة من التعليقات الساخرة في كندا بعد ظهوره في الملعب مرتدياً قبعة فريق لوس أنجلوس دودجرز أثناء حضوره المباراة الرابعة من نهائيات دوري البيسبول الأمريكي World Series في 28 أكتوبر، برفقة زوجته ميغان ماركل.