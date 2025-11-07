الأمير هاري يثير الجدل في كندا بسبب قبعة ويعتذر: "كنت تحت الضغط"

انتشرت الصور بشكل واسع عبر مواقع التواصل، واعتبر بعض المشجعين الكنديين أن الأمير كان يجدر به دعم فريق تورونتو بلو جايز، وهو الفريق الكندي الوحيد المشارك في البطولة، بدلاً من تشجيع فريق مقره كاليفورنيا، حيث يعيش الزوجان حالياً.

ووفق ما نقلته شبكة " "، أثار اختياره للقبعة استياء عدد من الكنديين الذين رأوا أنه كان من الأجدر به إظهار نوع من الولاء لبلدٍ يعد جزءاً من الكومنولث، خاصة وأن والده، الملك تشارلز الثالث، هو رئيس دولة كندا و13 دولة أخرى ضمن الكومنولث.

وخلال مقابلة مع CTV News أثناء زيارته مدينة تورونتو للمشاركة في فعاليات يوم الذكرى، علّق الأمير هاري على الجدل مبتسماً قائلاً: "أولاً، أود أن أعتذر لكندا عن ارتدائها، وثانياً، كنت تحت الضغط، ولم يكن لدي كثير من الخيارات".

وخلال المقابلة، كان الأمير يرتدي قبعة فريق تورونتو بلو جايز، وأضاف مازحاً: "عندما تفقد كثيراً من الشعر في الجزء العلوي من رأسك، وتجلس تحت الأضواء الكاشفة، فإنك ترتدي أي قبعة متاحة".

وأكد دوق ساسكس أنه تابع المباريات اللاحقة مشجعاً لفريق بلو جايز حتى نهاية البطولة، رغم خسارتهم في المباراة السابعة بنتيجة 5-4 أمام فريق دودجرز.

من جانبها، نشرت ميغان ماركل مقطع فيديو قصيراً عبر خاصية "الستوري" في حسابها على يظهر فيه الأمير هاري محبطاً بعد خسارة الفريق الكندي، في إشارة طريفة إلى استمرار دعمه لهم حتى اللحظة .

واختتم الأمير حديثه بروح من الدعابة قائلاً: "سيكون من الصعب العودة إلى بعد ما قلته، لكنني آسف جداً للشعب الكندي، وحزين لخسارة فريق بلو جايز... ولكن، Go Jays".