حقيقة وفاة الحاجة نبيلة "بلبل الشرقية" صاحبة اغنية " هات ايدك يا ولا "

لكن سرعان ما خرجت الحاجة نبيلة بنفسها لتكذّب الخبر في مداخلة تلفزيونية، أكدت خلالها أنها بخير وبصحة جيدة، وقالت: "أنا بخير يا جماعة، وبكلمكم أهوه، وما عن وفاتي شائعة مش صحيحة خالص، وبعض الصفحات بتستغل اسمي عشان التفاعل والمشاهدات."

وطالبت الشرقية جمهورها بعدم تصديق أي تُنشر دون مصدر رسمي، مشيرة إلى أنها تلقت عدداً كبيراً من الاتصالات والرسائل من محبيها في مصر والخارج للاطمئنان عليها، وأضافت مازحة: "كلكم غاليين عليّ، وربنا يخليكوا ليا."

وتُعد الحاجة نبيلة من أبرز الوجوه الشعبية التي حققت شهرة على خلال السنوات بفضل روحها المرحة وتعليقاتها العفوية التي تعكس الريف المصري وبساطته.

اشتهرت في البداية بمقطع غنائي عفوي أمام فرن الخبيز وهي تردد: "مبروحش دي البامية شوكتني"، وهو ارتجال على لحن الأغنية التراثية الشهيرة "مشربش الشاي" للفنانة ليلى نظمي، ليتحوّل الفيديو إلى ظاهرة شعبية على الإنترنت.

كما حققت نجاحاً جديداً بعد تقديمها أغنية "هات إيديك يا ولا"، التي استخدمت كتتر لمسلسل "ولد وبنت وشايب"، لتصبح رمزاً من رموز الفن الأصيل.

وُلدت الحاجة نبيلة في قرية سنهوت بمحافظة الشرقية، وعُرفت ببساطتها وصدقها في الأداء. فقدت زوجها في سن مبكرة وتكفلت بتربية أبنائها الخمسة، واعتادت الغناء في أفراح الجيران وليالي الحنة قبل أن تتحول إلى رمز للبهجة الريفية الأصيلة.