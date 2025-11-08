كاتي بيري تخطف الأنظار بفستان جريء أمام برج إيفل في باريس

وأرفقت الصور بتعليق أعلنت فيه عن استعدادها لغناء أغنية "لايف" لأول مرة خلال حفلتها الليلة في مدينة ليون ضمن جولتها الغنائية الأوروبية. وخلال الأيام ، تصدّر اسم كاتي بيري قوائم الترند ومحركات البحث، بعد تداول صور تجمعها برئيس وزراء كندا الأسبق جاستن ترودو، وسط أنباء عن علاقة عاطفية تجمعهما. وكانت عدسات الباباراتزي قد التقطت صورًا لهما على متن يخت في كاليفورنيا، حيث ظهر ترودو وهو يحتضن بيري في أجواء رومانسية، كما شوهد في أكثر من مناسبة عامة خلال الأسابيع الماضية، من دون أن يصدر أي تعليق رسمي منهما حول طبيعة العلاقة. يُذكر أن كاتي بيري كانت قد أعلنت في يونيو الماضي انفصالها عن الممثل أورلاندو بلوم بعد علاقة استمرت لسنوات منذ خطوبتهما عام 2019، أثمرت عن طفلتهما الوحيدة ديزي.