كاتي بيري تخطف الأنظار بفستان جريء أمام برج إيفل في باريس

وأرفقت بيري الصور بتعليق أعلنت فيه عن استعدادها لغناء أغنية جديدة "لايف" لأول مرة خلال حفلتها الليلة في مدينة ليون ضمن جولتها الغنائية الأوروبية. وخلال الأيام الأخيرة، تصدّر اسم كاتي بيري قوائم الترند ومحركات البحث، بعد تداول صور تجمعها برئيس وزراء كندا الأسبق جاستن ترودو، وسط أنباء عن علاقة عاطفية تجمعهما. وكانت عدسات الباباراتزي قد التقطت صورًا لهما على متن يخت في كاليفورنيا، حيث ظهر ترودو وهو يحتضن بيري في أجواء رومانسية، كما شوهد الثنائي في أكثر من مناسبة عامة خلال الأسابيع الماضية، من دون أن يصدر أي تعليق رسمي منهما حول طبيعة العلاقة. يُذكر أن كاتي بيري كانت قد أعلنت في يونيو الماضي انفصالها عن الممثل أورلاندو بلوم بعد علاقة استمرت لسنوات منذ خطوبتهما عام 2019، أثمرت عن طفلتهما الوحيدة ديزي.
برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، تحتضن العاصمة الرياض اجتماعًا فنيًا رفيع المستوى يضم نخبة من أبرز نجوم الدراما السورية واللبنانية، بهدف بحث مجموعة مشاريع إنتاجية جديدة وطموحة ضمن خطة شاملة لدعم صناعة الدراما والفن في المنطقة. ويُعد هذا اللقاء خطوة محورية لإعادة رسم خارطة الإنتاج الدرامي والسينمائي للسنوات المقبلة، وفتح آفاق التعاون بين المنتجين والفنانين من مختلف الدول العربية.
أعرب الإعلامي عمرو أديب عن شعوره بالأسى لغياب الفنانة شيرين عبد الوهاب عن الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن موهبتها الاستثنائية لا يمكن تعويضها أو تكرارها.
أثارت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ردها القوي على إحدى التعليقات السلبية التي طالتها على موقع إكس، إثر نشرها لأحد فيديو كليباتها الجديدة. التعليق الذي تلقته سيرين جاء ناقدًا بطريقة لاذعة، حيث كتب المستخدم: "لهي الدرجة ما عم تزبط معك لتضطري تنزلي لهيك مستوى"، في إشارة إلى أسلوب الفيديو أو طريقة أدائها الفنية، وهو ما أثار استياء جمهورها وأشعل نقاشًا بين المتابعين حول كيفية تعامل النجوم مع النقد على وسائل التواصل.