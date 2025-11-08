بعد شائعات زواجها.. ياسمين عبدالعزيز تثير الجدل برسالة غامضة

المنشور الذي حمل طابعًا فلسفيًا وحادًا في الوقت نفسه، أثار موجة من التعليقات بين متابعيها، حيث اعتبر كثيرون أن تعبّر عن دعمٍ واضحٍ للمرأة في مواجهة الانتقادات والتنمر، بينما رأى آخرون أنها قد تحمل تلميحًا شخصيًا أو رسالة غير مباشرة. في المقابل، تستعد ياسمين للعودة إلى الشاشة في موسم 2026 من خلال مسلسلها الجديد “وننسى اللي كان”، الذي يُعرض على MBC مصر ومنصة شاهد. ويشهد العمل مشاركة عدد من النجوم، من بينهم لطفي، محمود حافظ، منة فضالي، ، وشيرين رضا التي تتعاون للمرة الأولى مع ياسمين في هذا العمل. ويُعد المسلسل التعاون الثالث بين ياسمين عبد والنجم فهمي بعد نجاحهما في “ونحب تاني ليه” و“وتقابل حبيب”، إذ يأمل في تكرار نفس الصدى الجماهيري من خلال هذا العمل المؤلف من 30 حلقة تجمع بين الدراما الاجتماعية والرومانسية.