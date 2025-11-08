بكلمات رومانسية.. آمال ماهر تُعلن ارتباطها رسميًا بعلي محجوب

أشعلت الفنانة بإعلانها حبها لرجل الأعمال علي محجوب على الملأ، في خطوة أنهت الجدل الدائر منذ أيام حول طبيعة علاقتهما.



وكانت الأوساط الفنية قد تداولت أخبارًا عن ارتباط ، وسط صمتهما التام وعدم تعليقهما على تلك الشائعات، قبل أن يأتي الرد من خلال تفاعل علني فاجأ الجمهور. فقد علّق علي محجوب على أحدث صور عبر حسابها الرسمي على ، حيث يتابعها أكثر من مليوني شخص، قائلاً: “فخور بكِ يا كل شيء بالنسبة لي.” لترد عليه بكلمات مباشرة حملت تأكيدًا للعلاقة: “أحبك يا قلبي.” هذا التبادل كان كافيًا ليشعل مواقع التواصل، إذ اعتبره جمهورها إعلانًا رسميًا عن ارتباطهما، ليتحوّل المنشور خلال ساعات إلى حديث المنصات، وسط سيل من التهاني والدعوات بالسعادة. وتدفقت التعليقات المليئة بالمحبة، حيث كتب أحد المعجبين: “ربنا يحفظكم لبعض ويبعد عنكم شر .” بينما علّق آخر مازحًا: “خد بالك منها يا علي.. دي آمال ماهر يعني خط أحمر.” وعبّر العديد من متابعيها عن سعادتهم البالغة بالخبر، معتبرين أن النجمة “تستحق الفرح من الغياب والظروف الصعبة”.