بكلمات رومانسية.. آمال ماهر تُعلن ارتباطها رسميًا بعلي محجوب

وكانت الأوساط الفنية قد تداولت أخبارًا عن ارتباط الثنائي
، وسط صمتهما التام وعدم تعليقهما على تلك الشائعات، قبل أن يأتي الرد من خلال تفاعل علني فاجأ الجمهور. فقد علّق علي محجوب على أحدث صور آمال ماهر
عبر حسابها الرسمي على إنستغرام
، حيث يتابعها أكثر من مليوني شخص، قائلاً: “فخور بكِ يا كل شيء بالنسبة لي.” لترد عليه النجمة المصرية
بكلمات مباشرة حملت تأكيدًا للعلاقة: “أحبك يا قلبي.” هذا التبادل القصير
كان كافيًا ليشعل مواقع التواصل، إذ اعتبره جمهورها إعلانًا رسميًا عن ارتباطهما، ليتحوّل المنشور خلال ساعات إلى حديث المنصات، وسط سيل من التهاني والدعوات بالسعادة. وتدفقت التعليقات المليئة بالمحبة، حيث كتب أحد المعجبين: “ربنا يحفظكم لبعض ويبعد عنكم شر العيون
.” بينما علّق آخر مازحًا: “خد بالك منها يا علي.. دي آمال ماهر يعني خط أحمر.” وعبّر العديد من متابعيها عن سعادتهم البالغة بالخبر، معتبرين أن النجمة “تستحق الفرح بعد سنوات
من الغياب والظروف الصعبة”.