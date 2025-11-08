محمد محمود عبدالعزيز يطلب الدعاء لزوجته بعد تدهور حالتها الصحية إثر ولادة صعبة

وكشف عبدالعزيز تفاصيل ما حدث عبر منشور مؤثر على حسابه الرسمي في ، حيث كتب قائلاً: "قدر ولطف، مراتي في العناية المركزة بعد ولادة صعبة ثم نزيف داخلي ثم عملية وتدخل جراحي... اللهم لك الحمد والشكر على كل حال، دعواتكم."

تدوينة الفنان أثارت موجة من التفاعل الواسع بين جمهوره وزملائه في الوسط الفني، الذين أعربوا عن دعمهم له وتمنوا لزوجته الشفاء العاجل. وقد امتلأت التعليقات بعبارات التضامن والدعاء، تعبيرًا عن محبة الجمهور له وتقديرهم لإنسانيته.

وتُدعى زوجته سارة حدو، وهي فرنسية من أصول جزائرية، تعرف عليها الفنان عام 2017 أثناء تصويره لمسلسل "فوق السحاب" في . جمعت بينهما علاقة قوية تحولت لاحقًا إلى زواج رسمي، أثمر عن طفلتهما الأولى تمارا التي وُلدت عام 2022.

وأفادت مصادر مقربة من العائلة أن سارة تعرضت لنزيف داخلي حاد بعد الولادة، ما استدعى تدخلاً جراحيًا عاجلاً، قبل أن تُنقل إلى قسم العناية المركزة حيث تخضع حالياً للمراقبة الطبية الدقيقة.

، تلقى محمود عبدالعزيز دعمًا واسعًا من نجوم الفن الذين سارعوا إلى تضامنهم معه عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدين وقوفهم إلى جانبه في هذه المحنة الصعبة.

ويُعرف عبدالعزيز بعلاقته القوية بجمهوره وحرصه الدائم على مشاركة تفاصيل حياته الشخصية والمهنية معهم، وهو ما جعله يحظى بمحبة واحترام كبير داخل الوسط الفني وخارجه، خصوصًا أنه يسير بخطى ثابتة على نهج والده الراحل محمود عبدالعزيز، الذي ترك بصمة كبيرة في الدراما والسينما .