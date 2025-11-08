الأخبار
محمد محمود عبدالعزيز يطلب الدعاء لزوجته بعد تدهور حالتها الصحية إثر ولادة صعبة
محمد محمود عبدالعزيز يطلب الدعاء لزوجته بعد تدهور حالتها الصحية إثر ولادة صعبة
A-
A+

محمد محمود عبدالعزيز يطلب الدعاء لزوجته بعد تدهور حالتها الصحية إثر ولادة صعبة

فن

2025-11-08 | 08:23
محمد محمود عبدالعزيز يطلب الدعاء لزوجته بعد تدهور حالتها الصحية إثر ولادة صعبة
محمد محمود عبدالعزيز يطلب الدعاء لزوجته بعد تدهور حالتها الصحية إثر ولادة صعبة

ناشد الفنان المصري محمد محمود عبدالعزيز جمهوره ومتابعيه الدعاء لزوجته، بعد أن تعرضت لأزمة صحية خطيرة عقب ولادتها، نُقلت على إثرها إلى غرفة العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم.

 

وكشف عبدالعزيز تفاصيل ما حدث عبر منشور مؤثر على حسابه الرسمي في فيسبوك، حيث كتب قائلاً: "قدر ولطف، مراتي في العناية المركزة بعد ولادة صعبة ثم نزيف داخلي ثم عملية وتدخل جراحي... اللهم لك الحمد والشكر على كل حال، دعواتكم."

تدوينة الفنان أثارت موجة من التفاعل الواسع بين جمهوره وزملائه في الوسط الفني، الذين أعربوا عن دعمهم له وتمنوا لزوجته الشفاء العاجل. وقد امتلأت التعليقات بعبارات التضامن والدعاء، تعبيرًا عن محبة الجمهور له وتقديرهم لإنسانيته.

وتُدعى زوجته سارة حدو، وهي فرنسية من أصول جزائرية، تعرف عليها الفنان عام 2017 أثناء تصويره لمسلسل "فوق السحاب" في العاصمة الفرنسية باريس. جمعت بينهما علاقة قوية تحولت لاحقًا إلى زواج رسمي، أثمر عن طفلتهما الأولى تمارا التي وُلدت عام 2022.

وأفادت مصادر مقربة من العائلة أن سارة تعرضت لنزيف داخلي حاد بعد الولادة، ما استدعى تدخلاً جراحيًا عاجلاً، قبل أن تُنقل إلى قسم العناية المركزة حيث تخضع حالياً للمراقبة الطبية الدقيقة.

من جهته، تلقى محمد محمود عبدالعزيز دعمًا واسعًا من نجوم الفن الذين سارعوا إلى التعبير عن تضامنهم معه عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدين وقوفهم إلى جانبه في هذه المحنة الصعبة.

ويُعرف عبدالعزيز بعلاقته القوية بجمهوره وحرصه الدائم على مشاركة تفاصيل حياته الشخصية والمهنية معهم، وهو ما جعله يحظى بمحبة واسعة واحترام كبير داخل الوسط الفني وخارجه، خصوصًا أنه يسير بخطى ثابتة على نهج والده الراحل محمود عبدالعزيز، الذي ترك بصمة كبيرة في الدراما والسينما المصرية.

