الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ياسر جلال يثير الجدل بعد حديثه عن الجيـ ـش الجزائري في مهرجان وهران الدولي
ياسر جلال يثير الجدل بعد حديثه عن الجيـ ـش الجزائري في مهرجان وهران الدولي
A-
A+

ياسر جلال يثير الجدل بعد حديثه عن الجيـ ـش الجزائري في مهرجان وهران الدولي

فن

2025-11-09 | 10:24
ياسر جلال يثير الجدل بعد حديثه عن الجيـ ـش الجزائري في مهرجان وهران الدولي
العودة الى الأعلى
Aljadeed
ياسر جلال يثير الجدل بعد حديثه عن الجيـ ـش الجزائري في مهرجان وهران الدولي

أثار الفنان المصري ياسر جلال ضجة كبيرة خلال الساعات الماضية، بعد انتشار مقطع مصور لكلمته التي ألقاها خلال حفل ختام مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، الذي أقيم قبل ثلاثة أيام في الجزائر. وقد تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي جزءًا من كلمته على نطاق واسع، حيث أعرب البعض عن انتقاداتهم لفحوى التصريحات، معتبرين أنها قد تحتوي على مغالطات تاريخية.

وفي رد فعل سريع على الجدل الذي أثير حول كلمته، خرج ياسر جلال عن صمته من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، تحت عنوان "بيان هام". وقد استهل الفنان المصري تصريحه بتوجيه التحية والتقدير للقوات المسلحة المصرية، مؤكّدًا فخره واعتزازه بخدمته العسكرية السابقة، حيث قال إنه كان من بين أبنائها وأفرادها، وحصل على شهادة إنهاء الخدمة كقدوة حسنة. وأضاف أن مشاركته في أعمال فنية هامة مثل مسلسل "الاختيار" وفيلم "يوم الكرامة" تعكس حرصه على تسليط الضوء على الدور البطولي للقوات المسلحة.

وأشار جلال إلى أن التصريحات التي أثارت جدلاً جاءت في سياق الحديث عن دور مصر في دعم الأشقاء العرب على مر التاريخ، من المحيط إلى الخليج. وقال: "وجدت بعض التعليقات السلبية على كلامي في الجزائر، حين ذكرت أن والدي حدثني بأن الجزائر أرسلت قوات صاعقة لحماية المواطنين المصريين في ميدان التحرير بعد حرب 1967، بسبب إشاعات عن احتمال حدوث إنزال إسرائيلي وأعمال تخريبية في وسط القاهرة".

وتابع الفنان: "أنا قلت إن والدي حكالي، وهو كان دائمًا يحببنا في الوطن العربي ويربطنا بقضية العروبة، ويحدثنا عن جميع أشقائنا العرب. ومن المعروف أن الدول العربية، بما فيها الجزائر، قدمت دعمًا رمزيًا لمصر بعد حرب 1967، وهذا أمر لا يمكن إنكاره". وختم قائلاً: "كل التحية لشعب الجزائر، ولا يجب الالتفات لأي كلام سلبي، فالأدوار والمقامات محفوظة ومعروفة".

اقرأ ايضا في فن

كيم كارداشيان تفشل مجددًا في اختبار المحاماة بكاليفورنيا
10:14

كيم كارداشيان تفشل مجددًا في اختبار المحاماة بكاليفورنيا

أعلنت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان عن نتيجة محاولتها الأخيرة لاجتياز اختبار المحاماة في ولاية كاليفورنيا، مؤكدة أنها لم تنجح بعد في تحقيق هدفها، لكنها ما زالت متمسكة بحلمها بخطى واثقة وإصرار لا يلين.

10:14

كيم كارداشيان تفشل مجددًا في اختبار المحاماة بكاليفورنيا

أعلنت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان عن نتيجة محاولتها الأخيرة لاجتياز اختبار المحاماة في ولاية كاليفورنيا، مؤكدة أنها لم تنجح بعد في تحقيق هدفها، لكنها ما زالت متمسكة بحلمها بخطى واثقة وإصرار لا يلين.

المؤثر السوري مؤيد الحافظ يخوض تحدي أسئلة الجمهور: "في مشاهير أغبياء"
08:01

المؤثر السوري مؤيد الحافظ يخوض تحدي أسئلة الجمهور: "في مشاهير أغبياء"

قبل المؤثر الاجتماعي السوري مؤيد الحافظ ان يخوض تحدي اسئلة الجمهور مع الزميلة كريستين بوضرغم، وذلك ضمن فقرة challenge accepted في كواليس برنامج "المؤثر الحقيقي - the real influencer الذي يعرض على شاشة الجديد.

08:01

المؤثر السوري مؤيد الحافظ يخوض تحدي أسئلة الجمهور: "في مشاهير أغبياء"

قبل المؤثر الاجتماعي السوري مؤيد الحافظ ان يخوض تحدي اسئلة الجمهور مع الزميلة كريستين بوضرغم، وذلك ضمن فقرة challenge accepted في كواليس برنامج "المؤثر الحقيقي - the real influencer الذي يعرض على شاشة الجديد.

مي عمر توجه رسالة دعم مؤثرة لزوجة كريم محمود عبد العزيز
07:57

مي عمر توجه رسالة دعم مؤثرة لزوجة كريم محمود عبد العزيز

في خضم انتشار أنباء عن انفصال النجم كريم محمود عبد العزيز عن زوجته، وجهت الفنانة مي عمر رسالة دعم لزوجته آن الرفاعي، ما أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

07:57

مي عمر توجه رسالة دعم مؤثرة لزوجة كريم محمود عبد العزيز

في خضم انتشار أنباء عن انفصال النجم كريم محمود عبد العزيز عن زوجته، وجهت الفنانة مي عمر رسالة دعم لزوجته آن الرفاعي، ما أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

اخترنا لك
كيم كارداشيان تفشل مجددًا في اختبار المحاماة بكاليفورنيا
10:14
المؤثر السوري مؤيد الحافظ يخوض تحدي أسئلة الجمهور: "في مشاهير أغبياء"
08:01
مي عمر توجه رسالة دعم مؤثرة لزوجة كريم محمود عبد العزيز
07:57
كريم محمود عبد العزيز يُرسل عقد الطلاق الرسمي لزوجته آن الرفاعي
06:38

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025