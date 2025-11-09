ياسر جلال يثير الجدل بعد حديثه عن الجيـ ـش الجزائري في مهرجان وهران الدولي

وفي رد فعل على الجدل الذي أثير حول كلمته، خرج ياسر جلال عن صمته من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على " "، تحت عنوان "بيان هام". وقد استهل الفنان المصري تصريحه بتوجيه التحية والتقدير للقوات المسلحة ، مؤكّدًا فخره واعتزازه بخدمته العسكرية السابقة، حيث قال إنه كان من بين أبنائها وأفرادها، وحصل على شهادة إنهاء الخدمة كقدوة حسنة. وأضاف أن مشاركته في أعمال فنية هامة مثل مسلسل " " وفيلم "يوم الكرامة" تعكس حرصه على تسليط الضوء على الدور البطولي للقوات المسلحة.

وأشار جلال إلى أن التصريحات التي أثارت جدلاً جاءت في سياق الحديث عن دور مصر في دعم الأشقاء العرب على مر التاريخ، من المحيط إلى . وقال: "وجدت بعض التعليقات السلبية على كلامي في الجزائر، حين ذكرت أن والدي حدثني بأن الجزائر أرسلت قوات صاعقة لحماية المواطنين المصريين في ميدان التحرير بعد حرب 1967، بسبب إشاعات عن احتمال حدوث إنزال إسرائيلي وأعمال تخريبية في وسط ".

وتابع الفنان: "أنا قلت إن والدي حكالي، وهو كان دائمًا يحببنا في ويربطنا بقضية العروبة، ويحدثنا عن جميع أشقائنا العرب. ومن المعروف أن ، بما فيها الجزائر، قدمت دعمًا رمزيًا لمصر بعد حرب 1967، وهذا أمر لا يمكن إنكاره". وختم قائلاً: "كل التحية لشعب الجزائر، ولا يجب الالتفات لأي كلام سلبي، فالأدوار والمقامات محفوظة ومعروفة".