شيري عادل ترد بقوة على شائعات الارتباط: "دلوقتي شغلي هو حياتي"!
فن

2025-11-10 | 05:47
أكدت الفنانة المصرية شيري عادل خلال ظهورها كضيفة في برنامج “كلام نواعم” على قناة MBC، أنها لم تعد مستعدة للتضحية بمشوارها الفني من أجل أي علاقة عاطفية.

وأوضحت شيري أن التجارب السابقة علمتها أن العمل جزء أساسي من حياتها، قائلة: "زمان كنت ممكن أسيب الشغل وأقعد في البيت، بس دلوقتي لأ.. فهمت إن شغلي مهم جدًا، وإن الست لما تبقى واقفة على رجلها تبقى قوية وتعرف تعتمد على نفسها."

وأضافت الفنانة أنها أصبحت أكثر نضجًا في التعامل مع مهنتها، مؤكدة أنها بعد كل عمل تفضل الانعزال لمراجعة أدائها وتقييم نفسها بهدوء: "أنا بتكسف لما بتفرج على نفسي في أي مسلسل، وبحب أقعد لوحدي أقيّم شغلي وأشوف أنا غلطت في إيه، يمكن دي الطريقة اللي بتخليني أتطور كل مرة."

كما نفت شيري كل الشائعات حول ارتباطها العاطفي، مؤكدة في تصريحات صحافية على هامش فعاليات الدورة الثانية من مهرجان VS-Film للأفلام القصيرة جدًا: "كل الكلام المنتشر ده مش حقيقي، وأخبار غير صحيحة نهائياً، أنا مش مرتبطة دلوقتي." 

وعن مهرجان VS-Film، أكدت أن هناك اختلافًا بسيطًا في لجنة التحكيم حول اختيار الأفلام الفائزة، لكنها شددت على أن النتائج النهائية تم الاتفاق عليها وفقًا لما يستحقه كل فيلم.

