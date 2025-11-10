الفنان محمد صبحي في العناية المركزة بعد وعكة صحية مفاجئة

وأكدت مصادر خاصة أن أفراد عائلته سارعوا بنقله إلى المستشفى فور شعورهم بتدهور حالته، حيث تم إدخاله إلى قسم العناية المركزة ووضعه تحت المراقبة الطبية الدقيقة.

وكشفت المعلومات أن الحالة الصحية للفنان بدأت تتحسن تدريجيًا بعد تلقيه الرعاية والعلاج اللازمين، إذ طمأن الفريق الطبي جمهوره بأن وضعه الآن مستقر ولا يدعو للقلق، مشيرين إلى أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في تعافيه الكامل.

، حرص صبحي على رسالة إلى جمهوره ومحبيه شكر فيها كل من تمنى له السلامة وسانده بالدعاء، معربًا عن امتنانه الكبير لكل من وقف إلى جانبه في هذه المحنة، طالبًا الاستمرار بالدعاء له حتى يتم شفاؤه التام.

يُذكر أن الفنان كان قد لفت الأنظار مؤخرًا بمنشور مؤثر عبر حسابه على " "، عبّر فيه عن اشتياقه الكبير لزوجته الراحلة نيفين رامز، التي كانت شريكته في الحياة والفن، واعتزلت التمثيل لاحقًا لتتفرغ لعائلتهما.

ويُعد محمد صبحي أحد أبرز رموز المسرح المصري والعربي، حيث ترك بصمة فنية خالدة في مسيرته الممتدة لعقود، قدّم خلالها أعمالًا خالدة رسّخت مكانته كأحد رواد الدراما والمسرح في .