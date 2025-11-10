اعلامي شهير يعلن انفصاله عن زوجته بعد 14 عاما من الزواج

موسى أوضح في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" أن علاقته بطليقته بعد الانفصال اقتصرت فقط على العمل، إذ يواصل منذ خمس سنوات إنتاج برنامجها التلفزيوني الذي تقدمه عبر قناة "الحدث اليوم"، إلى جانب إشرافه على موقعها الإخباري الإلكتروني.
وأكد الإعلامي أنه قرر الكشف عن
الأمر الآن لوضع حدٍّ لأي شائعات أو تأويلات قد تصدر لاحقًا حول طبيعة العلاقة بينهما، مشيرًا إلى أنه يكنّ كل الاحترام والتقدير لأميرة عبيد ويتمنى لها التوفيق والسعادة في حياتها المقبلة.
كما اختتم منشوره بالتأكيد على إغلاق خاصية التعليقات تجنبًا لأي جدل أو إساءة قد ترافق الإعلان، مفضلاً أن يبقى الأمر في إطاره الإنساني والمهني بعيدًا عن الجدل العام.