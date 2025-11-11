ديما بياعة في حديث مؤثر.. كشفت عن تورط هؤلاء في خراب سوريا

وتحدثت ديما بتأثر عن الصورة التي تُنقل عن سوريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن جزءاً كبيراً منها غير دقيق، وقالت: "قبل ما أنزل على سوريا كنت شوف أشياء كتير على السوشيال ميديا وكنت قول معقول هيك؟ بس لما نزلت على قلب الشام اكتشفت إنو في قصص مانها صحيحة، في ناس عندها غايات وما بدها سوريا ترجع".
وأضافت بياعة أن هناك من يسعى لتشويه صورة البلاد واستغلال الأوضاع لمصالح شخصية، قائلة إن "في تجار حرب وناس بتستفيد إنو ما نرجع"، لكنها شددت على أن إرادة الشعب السوري أقوى من كل العقبات، وختمت حديثها بتفاؤل: "غصب عن الكل، بدنا نرجع ونصير أقوى وأحلى، وسوريا حتكون أحلى مما كنا بنتخيل".
أصدرت محكمة الأسرة في مدينة نصر حكماً بحبس الإعلامي توفيق عكاشة لمدة 30 يوماً، بعد ثبوت امتناعه عن سداد نفقة قدرها 225 ألف جنيه لصالح طفله، في دعوى أقامتها طليقته.
كرّم السفير الفرنسي في القاهرة إريك شوفالييه الفنانة يسرا في مقر السفارة، حيث منحها وسام فارس جوقة الشرف تقديراً لعطائها الفني.
تصدر خبر ارتباط الفنانة المصرية دينا الشربيني بزميلها كريم محمود عبد العزيز حديث مواقع التواصل الاجتماعي مجدداً، بعد انفصال الأخير رسمياً عن زوجته آن الرفاعي، رغم محاولات الصلح خلال الأيام الماضية.