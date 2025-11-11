ديما بياعة في حديث مؤثر.. كشفت عن تورط هؤلاء في خراب سوريا

وتحدثت ديما بتأثر التي تُنقل عن عبر ، مشيرة إلى أن جزءاً كبيراً منها غير دقيق، وقالت: "قبل ما أنزل على سوريا كنت شوف أشياء كتير على وكنت قول معقول هيك؟ بس لما نزلت على قلب اكتشفت إنو في قصص مانها صحيحة، في ناس عندها غايات وما بدها سوريا ترجع".

وأضافت بياعة أن هناك من يسعى لتشويه صورة البلاد واستغلال الأوضاع لمصالح شخصية، قائلة إن "في تجار حرب وناس بتستفيد إنو ما نرجع"، لكنها شددت على أن إرادة الشعب السوري أقوى من كل العقبات، وختمت حديثها بتفاؤل: "غصب عن الكل، بدنا نرجع ونصير أقوى وأحلى، وسوريا حتكون أحلى مما كنا بنتخيل".