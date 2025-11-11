الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
هل تبتعد اللاعبة التونسية أنس جابر عن الملاعب بسبب حملها الاول؟
هل تبتعد اللاعبة التونسية أنس جابر عن الملاعب بسبب حملها الاول؟
A-
A+

هل تبتعد اللاعبة التونسية أنس جابر عن الملاعب بسبب حملها الاول؟

فن

2025-11-11 | 13:39
هل تبتعد اللاعبة التونسية أنس جابر عن الملاعب بسبب حملها الاول؟
العودة الى الأعلى
Aljadeed
هل تبتعد اللاعبة التونسية أنس جابر عن الملاعب بسبب حملها الاول؟

أعلنت نجمة التنس التونسية أنس جابر تأجيل عودتها إلى المنافسات الرياضية بعد إعلان حملها الأول، في خطوة مفاجئة ومليئة بالفرح شاركتها مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام".

وظهرت أنس في فيديو مؤثر إلى جانب زوجها ومدربها عصام جلالي، وهي تعلن خبر الحمل بابتسامة وسعادة، قائلة:
 "الملعب سينتظر قليلاً، لأننا سنرحب بأصغر زميل لنا في الفريق قريباً ".
وأشارت جابر إلى أن المولود المنتظر سيأتي في أبريل المقبل، ما يعني ابتعادها عن الملاعب خلال الموسم الحالي لمتابعة فترة الحمل والاستعداد للأمومة.
وقد لاقى الإعلان تفاعلاً واسعاً من الجماهير واللاعبين حول العالم، الذين عبّروا عن دعمهم الكبير للنجمة التونسية، مقدمين التهاني والدعوات لها بالصحة والسلامة.
تُعد أنس جابر واحدة من أبرز نجمات التنس العربيات والعالميات، حيث وصلت سابقاً إلى المركز الثاني عالمياً، وحققت إنجازات تاريخية ببلوغها نهائي بطولة ويمبلدون مرتين ونهائي بطولة أميركا المفتوحة، لتصبح أول لاعبة عربية وإفريقية تصل إلى هذا المستوى في تاريخ اللعبة.
ورغم تراجع نتائجها في الأشهر الأخيرة بسبب الضغوط والتحديات النفسية، فإن إعلان حملها يمثل مرحلة جديدة مليئة بالأمل والتجدد في مسيرتها الرياضية.
ويرى متابعون أن تجربة الأمومة قد تشكل حافزاً إضافياً لأنس جابر للعودة بقوة أكبر بعد الولادة، مستشهدين بتجارب العديد من نجمات التنس اللواتي عدن إلى الملاعب بعد الأمومة وحققن نجاحات لافتة.
وبعزيمتها المعهودة ومسيرتها الزاخرة بالإنجازات، يتوقع أن تعود أنس جابر لتواصل كتابة فصل جديد من الإلهام في عالم التنس، مؤكدة أن الأمومة ليست نهاية المسيرة، بل بداية قوة جديدة.

اقرأ ايضا في فن

الشرطة تتدخل في حفل كريس جينر الصاخب بسبب شكاوى الجيران
13:41

الشرطة تتدخل في حفل كريس جينر الصاخب بسبب شكاوى الجيران

تسبّب حفل عيد ميلاد كريس جينر السبعين في استياء جيرانها في بيفرلي هيلز، ما دفع الشرطة للتدخل بعد تلقي شكاوى بشأن الموسيقى الصاخبة المنبعثة من منزل جيف بيزوس ولورين سانشيز الذي أُقيم فيه الحفل.

13:41

الشرطة تتدخل في حفل كريس جينر الصاخب بسبب شكاوى الجيران

تسبّب حفل عيد ميلاد كريس جينر السبعين في استياء جيرانها في بيفرلي هيلز، ما دفع الشرطة للتدخل بعد تلقي شكاوى بشأن الموسيقى الصاخبة المنبعثة من منزل جيف بيزوس ولورين سانشيز الذي أُقيم فيه الحفل.

قلق في بوليوود بعد دخول دارمندرا المستشفى وهيما ماليني تطمئن الجمهور على حالته
13:37

قلق في بوليوود بعد دخول دارمندرا المستشفى وهيما ماليني تطمئن الجمهور على حالته

خيّم القلق على أوساط السينما الهندية بعد دخول النجم المخضرم دارمندرا إلى مستشفى بريتش كاندي في مومباي يوم 10 نوفمبر، إثر معاناته من ضيق حاد في التنفس. ويتلقى الفنان الكبير حالياً رعاية طبية دقيقة تحت إشراف فريق متخصص، وسط متابعة مستمرة من عائلته وأصدقائه المقربين.

13:37

قلق في بوليوود بعد دخول دارمندرا المستشفى وهيما ماليني تطمئن الجمهور على حالته

خيّم القلق على أوساط السينما الهندية بعد دخول النجم المخضرم دارمندرا إلى مستشفى بريتش كاندي في مومباي يوم 10 نوفمبر، إثر معاناته من ضيق حاد في التنفس. ويتلقى الفنان الكبير حالياً رعاية طبية دقيقة تحت إشراف فريق متخصص، وسط متابعة مستمرة من عائلته وأصدقائه المقربين.

انفصال سري بين أحمد خالد صالح وهنادي مهنا؟! الحقيقة الكاملة وراء عودتهما المؤقتة
13:36

انفصال سري بين أحمد خالد صالح وهنادي مهنا؟! الحقيقة الكاملة وراء عودتهما المؤقتة

صدر اسم الفنان المصري أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا مؤخرًا الأخبار بعد شائعات تتحدث عن انفصالهما سرًا، في وقت حرص فيه الثنائي على الظهور معًا، آخرها خلال عزاء والد الفنان محمد رمضان قبل يومين، ما عزز التكهنات حول استمرار علاقتهما.

13:36

انفصال سري بين أحمد خالد صالح وهنادي مهنا؟! الحقيقة الكاملة وراء عودتهما المؤقتة

صدر اسم الفنان المصري أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا مؤخرًا الأخبار بعد شائعات تتحدث عن انفصالهما سرًا، في وقت حرص فيه الثنائي على الظهور معًا، آخرها خلال عزاء والد الفنان محمد رمضان قبل يومين، ما عزز التكهنات حول استمرار علاقتهما.

اخترنا لك
الشرطة تتدخل في حفل كريس جينر الصاخب بسبب شكاوى الجيران
13:41
قلق في بوليوود بعد دخول دارمندرا المستشفى وهيما ماليني تطمئن الجمهور على حالته
13:37
انفصال سري بين أحمد خالد صالح وهنادي مهنا؟! الحقيقة الكاملة وراء عودتهما المؤقتة
13:36
شقيق إسماعيل الليثي يُنقل إلى المستشفى بعد صدمة وفاته
09:36

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025