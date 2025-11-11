هل تبتعد اللاعبة التونسية أنس جابر عن الملاعب بسبب حملها الاول؟

أعلنت نجمة التنس التونسية أنس جابر تأجيل عودتها إلى المنافسات الرياضية بعد إعلان حملها الأول، في خطوة مفاجئة ومليئة بالفرح شاركتها مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام".



وظهرت أنس في فيديو مؤثر إلى جانب زوجها ومدربها عصام جلالي، وهي تعلن خبر الحمل بابتسامة وسعادة، قائلة:

"الملعب سينتظر قليلاً، لأننا سنرحب بأصغر زميل لنا في الفريق قريباً ".

وأشارت جابر إلى أن المولود المنتظر سيأتي في أبريل المقبل، ما يعني ابتعادها عن الملاعب خلال الموسم الحالي لمتابعة فترة الحمل والاستعداد للأمومة.

وقد لاقى الإعلان تفاعلاً واسعاً من الجماهير واللاعبين حول ، الذين عبّروا عن دعمهم الكبير للنجمة التونسية، مقدمين التهاني والدعوات لها بالصحة والسلامة.

تُعد أنس جابر واحدة من أبرز نجمات التنس العربيات والعالميات، حيث وصلت سابقاً إلى المركز الثاني عالمياً، وحققت إنجازات تاريخية ببلوغها نهائي بطولة ويمبلدون مرتين ونهائي بطولة أميركا المفتوحة، لتصبح أول لاعبة عربية وإفريقية تصل إلى هذا المستوى في تاريخ اللعبة.

ورغم تراجع نتائجها في الأشهر بسبب الضغوط والتحديات النفسية، فإن إعلان حملها يمثل مرحلة مليئة بالأمل والتجدد في مسيرتها الرياضية.

ويرى متابعون أن تجربة الأمومة قد تشكل حافزاً إضافياً لأنس جابر للعودة بقوة أكبر بعد الولادة، مستشهدين بتجارب العديد من نجمات التنس اللواتي عدن إلى الملاعب بعد الأمومة وحققن نجاحات لافتة.

وبعزيمتها المعهودة ومسيرتها الزاخرة بالإنجازات، يتوقع أن تعود أنس جابر لتواصل كتابة فصل جديد من الإلهام في عالم التنس، مؤكدة أن الأمومة ليست نهاية المسيرة، بل بداية قوة جديدة.