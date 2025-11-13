كندة حنّا تخرج عن صمتها.. والمصادر تكشف أسباب استبعادها من "النويلاتي"

كشفت كندة حنّا عن كواليس استبعادها من مسلسل "النويلاتي"، لتشعل موجة جدل حول ما حدث خلف الكاميرا.



خلال ظهورها في برنامج "وبعدين" مع ، قالت إن المخرجة أبلغتها بعد من التصوير بأن بطل العمل رفض مشاركتها، ما دفعها للمطالبة بتعويض قوبل بالرفض من شركة " لاين".

في المقابل، قدّمت مصادر خاصة رواية مغايرة تماماً. أكدت هذه المصادر أن كندة لم تكن متعاقدة رسمياً، بل جرى استدعاؤها لتجربة أداء، مع اختبار ملابس ومكياج، لكنها لم تقنع فريق العمل بالدور. ضعف أدائها – وفق المصادر – دفع سامر المصري لرفض إسناد الشخصية إليها حفاظاً على مستوى المسلسل. وأضافت المصادر أن كندة أُبلغت بقرار الاستبعاد بشكل مهني، لكنها طالبت لاحقاً بتعويض كبير رغم أن مشاركتها لم تتجاوز تجربة أداء. الملف ازداد تعقيداً مع الإشارة إلى حصول كندة وزوجها المخرج ناجي طعمي سابقاً على دفعة مالية ضخمة عن مسلسل " "، قبل انسحابهما منه بسبب تلكؤ طعمي في الالتزام بالعمل، من دون إعادة المبلغ للشركة طوال سنوات، ما جعل "غولدن لاين" أكثر تشدداً في التعامل معها خلال "النويلاتي". وبين رواية كندة التي تتحدث عن رفض شخصي من سامر المصري، ورواية المصادر التي تؤكد ضعف الأداء وعدم الجهوزية، يبقى الجدل مفتوحاً حول الأسباب الحقيقية للاستبعاد. أحداث القصة وتفاصيلها مرشّحة للتفاعل مجدداً، خصوصاً مع الانقسام الواضح بين من يصدّق رواية كندة، ومن يرى أن فريق العمل قدّم التفسير الأكثر مهنية.