نور الغندور تحتفل بعيد ميلادها وسط اجواء مميزة

A post shared by نـور الـغندور (@nour)
تصدر اسم الاعلامية الكويتية فجر السعيد، محركات البحث والتريند بعد ان اعلنت عن إجرائها عملية جراحية دقيقة في ألمانيا.
أعلنت غرفة التجارة في هوليوود أن الممثل الراحل "تشادويك بوسمان" المعروف بتجسيده الأيقوني لشخصية "تشالا/ بلاك بانثر" في عالم Marvel السينمائي، سيُكرَّم بنجمة على ممشى المشاهير في هوليوود.
احتفل الفنان بدر الشعيبي بزواجه الثالث حيث شارك مجموعة من الصور على حساباته الرسمية موثقا اجواء عقد قرانه.