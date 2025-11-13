نور الغندور تحتفل بعيد ميلادها وسط اجواء مميزة

احتفلت الفنانة بعيد ميلادها بطريقة خاصة هذا العام، حيث شاركت متابعيها على “إنستغرام” منشوراً مرفقاً برسالة شخصية عبّرت فيها عن امتنانها لنفسها والرسالة حصدت تفاعلاً كبيراً من معجبيها الذين حرصوا على تهنئتها وإرسال أمنياتهم لها بمزيد من النجاح والاستقرار.

