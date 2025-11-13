حب من النظرة الأولى… هيا كرزون وزوجها يرويان بداية علاقتهما ووجهة شهر العسل

فتحت نجمة هيا كرزون وزوجها عمر قلبهما لموقع " " في لقاء حمل كثيرًا من العفوية والمشاعر، وتحدّثا للمرة الأولى عن قصة الحب التي جمعتهما ووصفها الزوج بأنها "حب ".

عمر عبّر عن مشاعره بصدق، مؤكدًا أن ما يجمعهما يتجاوز مفهوم الحب التقليدي، قائلاً إن هيا بالنسبة له " والحياة وكل شيء"، وإن ما يعيشه معها "حب لا يُقاس". بداية الحكاية تعود إلى لقائهما الأول في ، وهو اللقاء الذي زرع الشرارة الأولى في العلاقة.

عمر قال إنه أحبها من النظرة الأولى، فيما أكدت هيا أن عينيه كانتا أول من عبّر عن مشاعره، وإنها شعرت منذ اللحظة الأولى أن حياتها ستتغيّر.

أوضحت هيا أنها شعرت بمزيج من الفرح والخوف، لكنها كانت تثق بأن القدر يقودها نحو علاقة تحمل الكثير من التفاهم والانسجام. وكشفت خلال الحديث أنها تحبه "للعمر كله"، ليبادلها زوجها نظرة مليئة بالمحبة تؤكد عمق الارتباط بينهما. وفي مفاجأة حملت طابعاً رومانسياً، أعلن زوج هيا حصريًا لـ"فوشيا" أن وجهة ستكون بورا بورا، ما أثار دهشة وفرح هيا التي عبّرت عن تقديرها لاهتمامه الدائم بالتفاصيل والتخطيط الدقيق لكل ما يجمعهما، سواء في السفر أو في المناسبات الخاصة. اللقاء اختُتم برسائل متبادلة بين الزوجين. عمر قال إنه يحب هيا "حتى العشق"، فيما أكدت هي أنها تحبه كما هو، دون رغبة في تغييره، لأنها أحبّت صدقه وطبيعته. اختتم الزوج كلماته بعبارة مؤثرة أثّرت في الحضور: "أنتِ أجمل شيء شفته بعيوني… وبحبك كتير". قصة هيا وزوجها قدّمت جرعة من الرومانسية في زمن يندر فيه البوح العلني بالمشاعر، وجعلت الجمهور يتفاعل مع هذا الانسجام الواضح بينهما.