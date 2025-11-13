بدر الشعيبي طليق شوق البلوشي يعلن زواجه الثالث

View this post on Instagram
تصدر اسم الاعلامية الكويتية فجر السعيد، محركات البحث والتريند بعد ان اعلنت عن إجرائها عملية جراحية دقيقة في ألمانيا.
أعلنت غرفة التجارة في هوليوود أن الممثل الراحل "تشادويك بوسمان" المعروف بتجسيده الأيقوني لشخصية "تشالا/ بلاك بانثر" في عالم Marvel السينمائي، سيُكرَّم بنجمة على ممشى المشاهير في هوليوود.
فتحت نجمة السوشيال ميديا هيا كرزون وزوجها عمر قلبهما لموقع "فوشيا" في لقاء حمل كثيرًا من العفوية والمشاعر، وتحدّثا للمرة الأولى عن قصة الحب التي جمعتهما ووصفها الزوج بأنها "حب بلا حدود".