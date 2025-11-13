بدر الشعيبي طليق شوق البلوشي يعلن زواجه الثالث

وفي التفاصيل نشر الشعيبي صورة من عقد القران عبد حسابه في " "، مساء امس الأربعاء، علق عليها: الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم بحمد عقد قرآني لمن ارتضيت دينًا و خُلقًا و حسبًا. معبرًا عن سعادته بهذه اللحظة المميزة في حياته وسط دعم ومباركة زملائه من الوسط الفني والجمهور على حد سواء.