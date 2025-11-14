تمديد فترة سجن شون ديدي لهذا السبب

تأجّل موعد الإفراج عن نجم الموسيقى من سجن " ديكس" في نيوجيرسي من الثامن من مايو/أيار 2028 إلى الرابع من يونيو/حزيران من العام نفسه، وذلك عقب تقارير تحدّثت عن ارتكابه مخالفات داخل السجن.

ووفقاً للتقارير، واجه كومبس أكثر من مشكلة مع إدارة السجن، أبرزها تناوله مشروباً محلي الصنع مكوّناً من السكر المخمّر و"فانتا" والتفاح، إضافة إلى ضبطه لاحقاً أثناء مشاركته في مكالمة هاتفية ثلاثية غير مصرّح بها، قبل أيام من نقله إلى منشأة أقل تشديداً في الولاية.

في المقابل، نقل المتحدث ديدي أن الفنان يركّز خلال أسابيعه الأولى خلف القضبان على التكيّف مع البيئة الجديدة والعمل على تطوير ذاته، مؤكداً أن الكثير مما يُنشر عنه مبالغ فيه، وأن منحه قدراً من الخصوصية ضروري لتمكينه من تحقيق تطور شخصي خلال فترة محبسه.