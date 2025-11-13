عاجل
الشيباني: زيارة الشرع لواشنطن جزء من خطواتنا لمحاولة إعادة العلاقات مع العالم على أسس الاحترام المتبادل
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا في إطار قانون قيصر مسألة وقت
نتنياهو: لا نطلب من الآخرين أن يقاتلوا بدلا منا ونحن الحليف الوحيد لأمريكا الذي يقول لا نحتاج قواتكم على الأرض
نتنياهو: الدعم العسكري المقدم لنا ليس سوى جزء بسيط جدا مما أنفقته واشنطن في أفغانستان والشرق الأوسط
نتنياهو: ما يهمني هو هل سيعمل أحمد الشرع معي من أجل تحقيق منطقة منزوعة السلاح في جنوب غرب سوريا
نتنياهو: ما يهمني في أحمد الشرع هو ما يحدث على الأرض في سوريا وهل ستصبح مسالمة
الخارجية الإيرانية: أمريكا مسؤولة عن الوضع الراهن بسبب انسحابها من الاتفاق وضربها منشآتنا النووية السلمية
الخارجية الإيرانية: الترويكا الأوروبية بتبعيتها لأمريكا تجاهلت بسوء نية مبادرات إيران لإنجاح الدبلوماسية
حلقة جديدة من “المؤثر الحقيقي” الليلة على الجديد مع محمود ماهر ومؤثرين بارزين
حلقة جديدة من “المؤثر الحقيقي” الليلة على الجديد مع محمود ماهر ومؤثرين بارزين
حلقة جديدة من “المؤثر الحقيقي” الليلة على الجديد مع محمود ماهر ومؤثرين بارزين

فن

2025-11-13 | 09:26
حلقة جديدة من “المؤثر الحقيقي” الليلة على الجديد مع محمود ماهر ومؤثرين بارزين
حلقة جديدة من “المؤثر الحقيقي” الليلة على الجديد مع محمود ماهر ومؤثرين بارزين

في الحلقة الجديدة من برنامج "المؤثر الحقيقي – The Real Influencer" على قناة الجديد، خطف صانع المحتوى محمود ماهر الأضواء بحديث صريح عن بداياته، المعارك التي خاضها، وكيف انتقل من مجرد صانع فيديوهات إلى مؤثر يُحسب له حساب على السوشيال ميديا. ماهر، الذي يُعد اليوم من أبرز الوجوه اللبنانية–العربية على المنصات، كشف أن وصوله لم يكن سهلًا، وأن خلف النجاح ساعات طويلة من العمل، التجارب الفاشلة، والتعلّم المستمر.

وأشار إلى أن الخلطة الحقيقية للانتشار لا تقوم على "الترند" فقط، بل على الهوية: معرفة ما يقدّمه، لمن يقدّمه، وكيف يحافظ على صدقية تميّزه في عالم مليء بالمحتوى المتشابه. وتحدث ماهر في اللقاء عن لحظات شكّ مرّ بها، وكيف تعلّم التعامل مع الانتقادات القاسية، معتبرًا أن التأثير الحقيقي لا يقاس بعدد المتابعين بل بمدى قدرة المحتوى على ترك أثر وبناء علاقة مع الجمهور. وأكد أن هدفه اليوم هو تطوير محتوى أقوى وأكثر نضجًا، مع توسيع مشاريعه خارج إطار السوشيال ميديا. الحلقة أظهرت جانبًا مختلفًا من شخصية ماهر: الصراحة، الفكر الواضح، ووعي المرحلة التي يعيشها كمؤثر يصنع لنفسه مكانًا ثابتًا في بيئة تتغيّر كل يوم. ويمكن للمشاهدين متابعة الحلقة الخميس عند 22:00 على قناة الجديد، والجمعة عند 21:00 على قناة الجديد فن عبر يوتيوب.

