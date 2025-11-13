حلقة جديدة من “المؤثر الحقيقي” الليلة على الجديد مع محمود ماهر ومؤثرين بارزين

وأشار إلى أن الخلطة الحقيقية للانتشار لا تقوم على "الترند" فقط، بل على الهوية: معرفة ما يقدّمه، لمن يقدّمه، وكيف يحافظ على صدقية تميّزه في عالم مليء بالمحتوى المتشابه. وتحدث ماهر في اللقاء عن لحظات شكّ مرّ بها، وكيف تعلّم التعامل مع الانتقادات القاسية، معتبرًا أن التأثير الحقيقي لا يقاس بعدد المتابعين بل بمدى قدرة المحتوى على ترك أثر وبناء علاقة مع الجمهور. وأكد أن هدفه اليوم
هو تطوير محتوى أقوى وأكثر نضجًا، مع توسيع مشاريعه خارج إطار السوشيال ميديا
. الحلقة أظهرت جانبًا مختلفًا من شخصية ماهر: الصراحة، الفكر الواضح، ووعي المرحلة التي يعيشها كمؤثر يصنع لنفسه مكانًا ثابتًا في بيئة تتغيّر كل يوم. ويمكن للمشاهدين متابعة الحلقة الخميس عند 22:00 على قناة الجديد
، والجمعة عند 21:00 على قناة
الجديد فن عبر يوتيوب
.