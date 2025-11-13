حلقة جديدة من “المؤثر الحقيقي” الليلة على الجديد مع محمود ماهر ومؤثرين بارزين

في الحلقة الجديدة من برنامج "المؤثر الحقيقي – The Real Influencer" على ، خطف صانع المحتوى محمود ماهر الأضواء بحديث صريح عن بداياته، المعارك التي خاضها، وكيف انتقل من مجرد صانع فيديوهات إلى مؤثر يُحسب له حساب على . ماهر، الذي يُعد من أبرز الوجوه اللبنانية–العربية على المنصات، كشف أن وصوله لم يكن سهلًا، وأن خلف النجاح ساعات طويلة من العمل، التجارب الفاشلة، والتعلّم المستمر.