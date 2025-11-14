أولى حفلات شهر الأعياد مع مروان خوري وعبير نعمة برعاية PMG

الأخبار
فن

2025-11-14 | 06:47
تقدّم شركة PMG، بإدارة المنتج باسكال مغامس، الشهر المقبل أولى حفلات شهر الأعياد على مسرح كازينو لبنان، حيث يجتمع صوتان من أهم الأصوات في العالم العربي في ليلتين متتاليتين.

في 12 ديسمبر، يحيي الفنان مروان خوري أمسية استثنائية يقدّم فيها مجموعة من أشهر أغانيه وألحانه التي حققت نجاحًا واسعًا ونالت محبّة الجمهور. 

وفي 13 ديسمبر، تعود الفنانة عبير نعمة لتطرب الحضور بصوتها الدافئ، مقدّمة مختارات من أعمالها المتنوّعة في ليلة تُعدّ محطّة فنية مميزة لعشّاق الموسيقى الراقية.
فعاليتان منتظرتان تُضفيان على شهر الأعياد نكهته الخاصة، وتعيدان لبيروت أجواء السهر والثقافة والفن بأبهى صورة.

تحت رعاية PMG، تأتي هاتان السهرتان كفرصة للجمهور للاستمتاع بالموسيقى الراقية في موسم يُختتم بنغمٍ جميل، ولتأكيد دور الشركة في دعم الحفلات الرفيعة المستوى وإعادة التألق إلى الفعاليات الفنية في ديسمبر.

