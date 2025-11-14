مايا دياب تدافع عن دينا الشربيني وما قالته مفاجئ

وفي التفاصيل استنكرت مايا دياب
ما يجري، مؤكدة في مقاطع فيديو نشرتها عبر خاصية "ستوري
" على "إنستغرام
" أن ما يحدث تخطى حدود النقد ليصل إلى "استباحة وأذية إنسان"، وقالت: مش بس من الذباب الإلكتروني المريض... الأكاونتات الرخيصة اللي مجندين ليحكوا هيك عن دينا، هنّ أكاونتات رخيصة مع أصحابها، وللأسف نحن بزمن الرخص على السوشيال ميديا
.
كما أشارت مايا إلى أن كثيرًا من الروايات المتداولة جاءت من "جهة واحدة"، وأن صفحات مجهولة صنعت ضجيجًا تبنته بعض المنصات الإعلامية من دون أي تحقق أو سؤال، وأوضحت: أنتم بتعرفوا ميله وحدة من القصة، ما بتعرفوا الحقيقة... وأنا عم بحكي لأني حاسة إني معنية بالموضوع.
وتابعت: أنا معنية أول شي كإنسانة عربية، وما بقبل هالأذى لفنانة عربية... وثاني شي كأخت دينا الشربيني، لأنو دينا ما رح تحكي، وأنا رح احكي.