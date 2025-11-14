الأخبار
كاردي بي تستقبل طفلها الرابع.. فصل جديد يبدأ مع ستيفون ديغز
كاردي بي تستقبل طفلها الرابع.. فصل جديد يبدأ مع ستيفون ديغز
كاردي بي تستقبل طفلها الرابع.. فصل جديد يبدأ مع ستيفون ديغز

فن

2025-11-14 | 12:21
كاردي بي تستقبل طفلها الرابع.. فصل جديد يبدأ مع ستيفون ديغز
Aljadeed
كاردي بي تستقبل طفلها الرابع.. فصل جديد يبدأ مع ستيفون ديغز

أعلنت مغنية الراب الأميركية كاردي بي عن ولادة طفلها الرابع، وهو أول مولود لها من نجم كرة القدم الأميركية ستيفون ديغز، وذلك عبر منشور على حسابها في إنستغرام.

وشاركت كاردي متابعيها فيديو قدّمت فيه أغنية "Hello" من ألبومها الجديد "Am I the Drama؟"، الذي أثار اهتمام الجمهور خلال إطلالاتها في أسبوع الموضة الباريسي 2025.
في رسالتها، أوضحت كاردي أن حياتها مرت بمراحل كثيرة، معتبرة أن الفترة الأخيرة كانت بمثابة بداية موسم جديد وصعب، لكنه منحها أسباباً إضافية للنهوض.
وقالت إن الألبوم الجديد والمولود الجديد كانا نقطة تحول مهمة، مضيفة أنها تريد أن تكون "أفضل نسخة من نفسها" لتمنح أطفالها الحياة التي يستحقونها.
الفنانة البالغة من العمر 33 عاماً تحدثت أيضاً عن دخولها مرحلة جديدة من حياتها المهنية والشخصية، مشيرة إلى أنها تعمل حالياً على التحضير لجولتها المقبلة، وتحسين لياقتها الجسدية والنفسية.
وأكدت أن هذه المرحلة بالنسبة لها هي صراع مع الذات وتحدٍ لكل الظروف، وأنها مستعدة لتقديم أفضل ما لديها على المسرح. وتطرقت كاردي بي إلى مشوارها كأم، إذ سبق لها أن أنجبت ثلاثة أطفال من مغني الراب أوفست: كالتشر، ويف، وبلوسوم.
وكانت قد كشفت سابقاً أنها تتولى وحدها جميع التكاليف المعيشية الكبيرة لأطفالها، متهمة أوفست مرات عدة بالتقصير في دوره كأب، سواء مادياً أو عاطفياً. الظهور الجديد لكاردي بي جاء ليؤكد أنها تتعامل مع ولادة طفلها الرابع كمرحلة نهوض واستعداد لحقبة جديدة، تجمع بين الأمومة والموسيقى والعودة القوية إلى الساحة الفنية.

