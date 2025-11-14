سلاف فواخرجي تشعل السوشيل ميديا.. رسالة امتنان جريئة لـ فراس إبراهيم

عبر صفحتها على فيسبوك
، عبّرت سلاف عن تقديرها الكبير لموقف فراس، واصفة إياه بالشجاع والنادر في هذا الزمن.
ونشرت صورة مشتركة تجمعهما من أحد أعمالهما الدرامية، وكتبت تعليقاً جاء فيه: "فراس إبراهيم النبيل، أخي وصديقي، أنت كما عهدتك… شهم في زمن أصبحت فيه الشهامة وقول الحق
عيباً أو جرماً".
سلاف أكدت أن كلمات فراس منحتها قدراً من الطمأنينة، لأنها شعرت بأن هناك من لا يزال قادراً على التعبير بشجاعة بعيداً عن الخوف من الانتقادات أو ترهيب مواقع التواصل الاجتماعي
.
وأضافت أن ما قاله أعاد إليها الإيمان بوجود قلة قليلة من الأشخاص الذين لا يبيعون مواقفهم ولا يتخلّون عن صداقاتهم تحت ضغط الظروف.
وفي رسالتها المطوّلة، ختمت سلاف فواخرجي موجّهة الشكر مجدداً لفراس إبراهيم، ومعبّرة عن اعتزازها به، قائلة: "شكرًا يا صديقي الشجاع… تغنيني القلة الصادقة عمّن دونها. من أكثرية لا أأسف على مواقفي معها، بل أأسف أني قلت لها يوماً صباح
الخير.
فراس، شكراً من قلبي، حفظك الله
وأسرتك، وأفخر بك". بهذه الرسالة
، تكون سلاف قد قدّمت موقفاً واضحاً تجاه أزمتها الأخيرة
، مؤكدة أن التضامن الحقيقي يظهر في أصعب اللحظات، وأن الدعم الصادق له وزن يتجاوز أي خلافات أو ضغوط.