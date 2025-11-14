الأخبار
أوزغو نامال تنجو بأعجوبة.. حادث مروّع كاد يخطفها مع طفليها
أوزغو نامال تنجو بأعجوبة.. حادث مروّع كاد يخطفها مع طفليها
أوزغو نامال تنجو بأعجوبة.. حادث مروّع كاد يخطفها مع طفليها

فن

2025-11-14 | 12:48
أوزغو نامال تنجو بأعجوبة.. حادث مروّع كاد يخطفها مع طفليها
نجت الممثلة التركية أوزغو نامال من حادث سير مروّع كاد يودي بحياتها وحياة طفليها أثناء توجهها صباح 12 نوفمبر 2025 إلى موقع تصوير مسلسلها الجديد «الحسد».

الحادث وقع على طريق قلعة يوروس في منطقة بيكوز بإسطنبول، حين اصطدمت سيارتها بشاحنة إطفاء، ما أدى إلى انقلاب المركبة وتضررها بشكل كبير، في مشهد عكس حجم الصدمة التي تعرضت لها العائلة.

ورغم قوة الاصطدام، أكدت مصادر مقربة أن أوزغو وطفليها "سو" و"نَفَس" خرجوا من الحادث بأعجوبة بفضل أحزمة الأمان والوسائد الهوائية التي فتحت في اللحظة المناسبة، لينجو الثلاثة من كارثة محققة.

فرق الإسعاف وصلت فوراً إلى الموقع ونقلت العائلة إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة، حيث تبيّن أن إصابات أوزغو طفيفة، بينما لم يتعرض طفلاها لأي أذى. وبعد ساعات من المتابعة الطبية، غادرت الأسرة المستشفى بحالة مستقرة، وسط ارتياح الفريق الطبي الذي وصف ما حدث بـ"النجاة المعجزة".

أوزغو نامال سارعت لطمأنة جمهورها عبر حساباتها الرسمية برسالة قصيرة قالت فيها: «الحمد لله نحن كلنا بخير»، ما هدّأ موجة القلق التي اجتاحت مواقع التواصل في تركيا والعالم العربي، خاصة أن النجمة تحظى بمتابعة كبيرة بفضل أعمالها السابقة.

وبسبب الحادث، أعلنت قناة NOW TV والشركة المنتجة لمسلسل «الحسد» إيقاف التصوير لمدة يومين تقديراً لظروف الممثلة، خصوصاً أنها تعود إلى الشاشة بعد غياب طويل عقب وفاة زوجها أحمد سردار أورال عام 2020.

هذا الظهور الجديد لأوزغو بعد الحادث أعاد تسليط الضوء على مسيرتها الفنية التي بدأت عام 1997 من مسرح الأطفال، قبل انتقالها للتلفزيون في «سامحني يا أستاذي» و«الربيع الثاني»، ثم نجاحها الكبير في «وادي الذئاب»، «سيدة المزرعة»، و«البراعم الحمراء»، إضافة إلى مشاركتها في لجنة تحكيم «تركيا غوت تالنت». حادث أوزغو Namal أكد مجدداً قوة حضورها ومحبة الجمهور لها، فيما تشير المعطيات إلى أنها ستعود سريعاً لاستكمال تصوير مسلسلها بعد تجاوز صدمة التجربة التي كان يمكن أن تتحول إلى مأساة.

