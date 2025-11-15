الأخبار
نجوى كرم بخطوة لافتة تجاه احد معجبيها وما فعلته لم يكن في الحسبان
نجوى كرم بخطوة لافتة تجاه احد معجبيها وما فعلته لم يكن في الحسبان
نجوى كرم بخطوة لافتة تجاه احد معجبيها وما فعلته لم يكن في الحسبان

فن

2025-11-15 | 04:09
نجوى كرم بخطوة لافتة تجاه احد معجبيها وما فعلته لم يكن في الحسبان
نجوى كرم بخطوة لافتة تجاه احد معجبيها وما فعلته لم يكن في الحسبان

شاركت النجمة اللبنانية نجوى كرم جمهورها قصة حدثت معها خلال حفلها الأول في مدينة سيدني الأسترالية، في وقت سابق من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

وفي التفاصيل نشرت نجوى عبر حسابها الرسمي مقطع فيديو روت فيه القصة، والتي بدأت عندما صعد معجب يُدعى فادي إلى المسرح خلال أول حفل من حفلين أقيما في أستراليا، والتقط صورة "سيلفي" معها، لكن سرعان ما أخرجه المنظمون خارج الصالة. 
وتابعت الفنانة حديثها وقالت إنها لم تعرف ما حدث إلا بعد نهاية الحفل، فقررت أن تعوّض فادي بأن يحضر الحفل الثاني، لذا، قامت بالتواصل معه عبر مكالمة فيديو وطلبت منه حضور الحفل، إلا أنه اعتذر نظراً لاضطراره إلى العمل وعدم إمكانية التغيب عن وظيفته. 
بدورها، طلبت الفنانة من فادي أن تتحدث إلى صاحب عمله وتستأذن منه أن يمنح فادي إجازة كي يتمكن من حضور الحفل، وهو فعلاً ما حدث. 
وأرفقت نجوى كرم الفيديو بكلمات معبرة وقالت: المحبّة ما بتخيّب أمل.  
 

 

