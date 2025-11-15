نجوى كرم بخطوة لافتة تجاه احد معجبيها وما فعلته لم يكن في الحسبان

وفي التفاصيل نشرت عبر حسابها الرسمي مقطع فيديو روت فيه القصة، والتي بدأت عندما صعد معجب يُدعى فادي إلى المسرح خلال أول حفل من حفلين أقيما في ، والتقط صورة "سيلفي" معها، لكن سرعان ما أخرجه المنظمون خارج الصالة.وتابعت الفنانة حديثها وقالت إنها لم تعرف ما حدث إلا بعد نهاية الحفل، فقررت أن تعوّض فادي بأن يحضر الحفل الثاني، لذا، قامت بالتواصل معه عبر مكالمة فيديو وطلبت منه حضور الحفل، إلا أنه اعتذر نظراً لاضطراره إلى العمل وعدم إمكانية التغيب عن وظيفته.بدورها، طلبت الفنانة من فادي أن تتحدث إلى صاحب عمله وتستأذن منه أن يمنح فادي إجازة كي يتمكن من حضور الحفل، وهو فعلاً ما حدث.وأرفقت الفيديو بكلمات معبرة وقالت: المحبّة ما بتخيّب أمل.