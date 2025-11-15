الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
محمود ماهر يعترف لأول مرة كيف أنهى النظام السوري حياة والده
محمود ماهر يعترف لأول مرة كيف أنهى النظام السوري حياة والده
A-
A+

محمود ماهر يعترف لأول مرة كيف أنهى النظام السوري حياة والده

فن

2025-11-15 | 04:15
محمود ماهر يعترف لأول مرة كيف أنهى النظام السوري حياة والده
العودة الى الأعلى
Aljadeed
محمود ماهر يعترف لأول مرة كيف أنهى النظام السوري حياة والده

حلقة استثنائية من برنامج "المؤثر الحقيقي" حملت مواجهات صادمة، دموع، اعترافات موجعة، وكشف أسرار لأول مرة.

 مكس ينهار بعد دخول والدته المفاجئ إلى الاستديو، ويرفع السقف في مواجهة محمود ماهر قبل أن يسترجع مراحل الفقر والحرمان التي عاشها، من النوم في الشارع إلى العمل بعمر 13 عاماً، ويُطلق اعترافاً مؤثراً: "حققت حلم أمي". كما يرفض الخوض بعلاقته السابقة، معلناً: "ما في حب… كلّه تمثيل". من جهتها، مس دعاء تفاجئ محمود ماهر برسالة تدافع فيها عن أخلاقه وتربيته، بينما تعيش سارة الحافي لحظة انهيار مؤثرة على الهواء. محمود ماهر يكشف سرّاً دفنه 13 سنة وينهار عند حديثه عن إصابته في الحرب وموت والده تحت التعذيب، قبل أن يعلّق على انفصاله عن بيسان إسماعيل: "خاب أملي". أما الليدي مادونا، فتشعل الحلقة باعترافات جريئة عن الشهرة، الحب، علاقاتها السابقة، ورفضها "الصرف على الرجال". حلقة استثنائية بكل ما للكلمة من معنى.
 

اقرأ ايضا في فن

نانسي عجرم تعلن إعجابها الكبير بماجد الكدواني: "لو شفته… بحضنه"
08:44

نانسي عجرم تعلن إعجابها الكبير بماجد الكدواني: "لو شفته… بحضنه"

خطفت النجمة اللبنانية نانسي عجرم الأنظار بتصريحاتها العفوية خلال حلولها ضيفة في برنامج "معكم"، حيث عبّرت بصراحة عن حبها الكبير للنجم المصري ماجد الكدواني وأدائه التمثيلي الذي وصفته بـ"الفائق".

08:44

نانسي عجرم تعلن إعجابها الكبير بماجد الكدواني: "لو شفته… بحضنه"

خطفت النجمة اللبنانية نانسي عجرم الأنظار بتصريحاتها العفوية خلال حلولها ضيفة في برنامج "معكم"، حيث عبّرت بصراحة عن حبها الكبير للنجم المصري ماجد الكدواني وأدائه التمثيلي الذي وصفته بـ"الفائق".

بسمة بوسيل تكشف تفاصيل طلاقها من تامر حسني
08:33

بسمة بوسيل تكشف تفاصيل طلاقها من تامر حسني

عبّرت الفنانة العراقية أصيل هميم عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل التي حصدها الميني ألبوم الجديد الذي طرحته بالتعاون مع شركة “روتانا”

08:33

بسمة بوسيل تكشف تفاصيل طلاقها من تامر حسني

عبّرت الفنانة العراقية أصيل هميم عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل التي حصدها الميني ألبوم الجديد الذي طرحته بالتعاون مع شركة “روتانا”

فيديو ميلي بوبي براون توبّخ المصوّرين يشعل السوشيال ميديا… وانتقادات تطال زوجها
08:25

فيديو ميلي بوبي براون توبّخ المصوّرين يشعل السوشيال ميديا… وانتقادات تطال زوجها

تصدّر مقطع فيديو للنجمة العالمية ميلي بوبي براون حديث مواقع التواصل بعد رصدها في أحد شوارع لندن وهي تواجه مصوّري الباباراتزي بحدة بينما تحمل طفلتها بين ذراعيها،في محاولة لحمايتها من الفوضى والازدحام.

08:25

فيديو ميلي بوبي براون توبّخ المصوّرين يشعل السوشيال ميديا… وانتقادات تطال زوجها

تصدّر مقطع فيديو للنجمة العالمية ميلي بوبي براون حديث مواقع التواصل بعد رصدها في أحد شوارع لندن وهي تواجه مصوّري الباباراتزي بحدة بينما تحمل طفلتها بين ذراعيها،في محاولة لحمايتها من الفوضى والازدحام.

اخترنا لك
نانسي عجرم تعلن إعجابها الكبير بماجد الكدواني: "لو شفته… بحضنه"
08:44
بسمة بوسيل تكشف تفاصيل طلاقها من تامر حسني
08:33
فيديو ميلي بوبي براون توبّخ المصوّرين يشعل السوشيال ميديا… وانتقادات تطال زوجها
08:25
فجر السعيد تكشف آخر تطورات وضعها الصحي
08:24

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025