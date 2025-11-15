احلام الشامسي توجه رسالة مؤثرة لجمهورها

عاجل
معلومات الجديد: الموفدة الفرنسية حثت الأطراف على الإسراع في معالجة الأمور خاصة وأن المهل أكثر من جدية
معلومات الجديد: الموفدة الفرنسية حثت الأطراف على الإسراع في معالجة الأمور خاصة وأن المهل أكثر من جدية
معلومات الجديد: فرنسا خلال لقاءات لوجندر في بيروت أكدت أنها "متحمسة" لمؤتمر دعم الجيش وتأمل عقده في أسرع وقت ممكن بانتظار التنسيق مع الرياض
معلومات الجديد: فرنسا خلال لقاءات لوجندر في بيروت أكدت أنها "متحمسة" لمؤتمر دعم الجيش وتأمل عقده في أسرع وقت ممكن بانتظار التنسيق مع الرياض
معلومات الجديد: فرنسا مقتنعة أن هناك تقدماً واضحاً في خطة الجيش جنوب الليطاني وتأمل أن ينهي مهمته خلال المهل الزمنية التي كان قد وضعها
معلومات الجديد: فرنسا مقتنعة أن هناك تقدماً واضحاً في خطة الجيش جنوب الليطاني وتأمل أن ينهي مهمته خلال المهل الزمنية التي كان قد وضعها
معلومات الجديد: فرنسا على تواصل دائم مع السعودية وأميركا لحل كل المسائل الحدودية
معلومات الجديد: فرنسا على تواصل دائم مع السعودية وأميركا لحل كل المسائل الحدودية
معلومات الجديد: فرنسا أعربت عن استعدادها تزويد لبنان وسوريا بالخرائط والوثائق الموجودة في أرشيفها منذ عهد الإنتداب
معلومات الجديد: فرنسا أعربت عن استعدادها تزويد لبنان وسوريا بالخرائط والوثائق الموجودة في أرشيفها منذ عهد الإنتداب
النائب وضاح صادق لـ"الجديد": الموضوع سخيف جداً خصوصاً أنّي ذهبت مرّة واحدة الى واشنطن وحتى قبل وصول الرئيس عون الى قصر بعبدا ولا يُمكن لي أن أحرّض على أيّ لبناني لدى جهة غريبة
النائب وضاح صادق لـ"الجديد": الموضوع سخيف جداً خصوصاً أنّي ذهبت مرّة واحدة الى واشنطن وحتى قبل وصول الرئيس عون الى قصر بعبدا ولا يُمكن لي أن أحرّض على أيّ لبناني لدى جهة غريبة
النائب وضاح صادق لـ"الجديد": كلام الرئيس يتمّ استغلاله من قبل "حزب الله" وإعلامه الإلكتروني للتصويب على عدد من النواب الذين واجهوه في السنوات الأخيرة
النائب وضاح صادق لـ"الجديد": كلام الرئيس يتمّ استغلاله من قبل "حزب الله" وإعلامه الإلكتروني للتصويب على عدد من النواب الذين واجهوه في السنوات الأخيرة
مصادر النائب فؤاد مخزومي لـ"الجديد": ما يتم تداوله من صنع الخيال فالجميع يعلم موقفه الحريص على الرئيس
مصادر النائب فؤاد مخزومي لـ"الجديد": ما يتم تداوله من صنع الخيال فالجميع يعلم موقفه الحريص على الرئيس
الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
print
احلام الشامسي توجه رسالة مؤثرة لجمهورها
احلام الشامسي توجه رسالة مؤثرة لجمهورها
احلام الشامسي توجه رسالة مؤثرة لجمهورها

فن

2025-11-15 | 07:36
احلام الشامسي توجه رسالة مؤثرة لجمهورها
احلام الشامسي توجه رسالة مؤثرة لجمهورها

وجّهت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي رسالة جديدة إلى جمهورها عبر منصة “إكس”، حملت طابعًا إنسانيًا وفلسفيًا حول مفهوم الجمال وكيفية إدراكه.

وشاركت أحلام صورة مرفقة بنصّ عبّرت فيه عن قناعتها بأن الجمال الحقيقي لا يُقاس بالمظهر الخارجي، بل يبدأ أولًا من الروح وما يحمله الإنسان في داخله من صفاء وذوق وإحساس. وأكدت أن الشخص الذي لا يرى الجمال في داخله لن يتمكن من رؤيته في العالم من حوله، مهما كان محاطًا بالأشياء الجميلة. وأضافت الفنانة أن العين القادرة على ملاحظة الجمال، والروح التي تميل إليه، هما الأساس الذي يمنح الإنسان الشعور الحقيقي بالجمال في تفاصيل الحياة اليومية. وختمت رسالتها بكلمة محبة إلى جمهورها قائلة: “أحبكم”، ما أثار تفاعلًا واسعًا من محبيها على المنصة. وتداول المتابعون كلماتها على نطاق واسع، معتبرين أنها تعكس رؤية ناضجة تعطي قيمة للجمال الداخلي والأخلاق قبل الشكل، كما عبّر كثيرون عن محبتهم للفنانة برسائل مليئة بالإيجابية مثل: “أنتِ قدوة بالجمال الراقي”، و”كلماتك تلامس القلب”، و”الجمال الحقيقي يبدأ من الروح”.

 
 

اقرأ ايضا في فن

نانسي عجرم تعلن إعجابها الكبير بماجد الكدواني: "لو شفته… بحضنه"
08:44

نانسي عجرم تعلن إعجابها الكبير بماجد الكدواني: "لو شفته… بحضنه"

خطفت النجمة اللبنانية نانسي عجرم الأنظار بتصريحاتها العفوية خلال حلولها ضيفة في برنامج "معكم"، حيث عبّرت بصراحة عن حبها الكبير للنجم المصري ماجد الكدواني وأدائه التمثيلي الذي وصفته بـ"الفائق".

08:44

نانسي عجرم تعلن إعجابها الكبير بماجد الكدواني: "لو شفته… بحضنه"

خطفت النجمة اللبنانية نانسي عجرم الأنظار بتصريحاتها العفوية خلال حلولها ضيفة في برنامج "معكم"، حيث عبّرت بصراحة عن حبها الكبير للنجم المصري ماجد الكدواني وأدائه التمثيلي الذي وصفته بـ"الفائق".

بسمة بوسيل تكشف تفاصيل طلاقها من تامر حسني
08:33

بسمة بوسيل تكشف تفاصيل طلاقها من تامر حسني

عبّرت الفنانة العراقية أصيل هميم عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل التي حصدها الميني ألبوم الجديد الذي طرحته بالتعاون مع شركة “روتانا”

08:33

بسمة بوسيل تكشف تفاصيل طلاقها من تامر حسني

عبّرت الفنانة العراقية أصيل هميم عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل التي حصدها الميني ألبوم الجديد الذي طرحته بالتعاون مع شركة “روتانا”

فيديو ميلي بوبي براون توبّخ المصوّرين يشعل السوشيال ميديا… وانتقادات تطال زوجها
08:25

فيديو ميلي بوبي براون توبّخ المصوّرين يشعل السوشيال ميديا… وانتقادات تطال زوجها

تصدّر مقطع فيديو للنجمة العالمية ميلي بوبي براون حديث مواقع التواصل بعد رصدها في أحد شوارع لندن وهي تواجه مصوّري الباباراتزي بحدة بينما تحمل طفلتها بين ذراعيها،في محاولة لحمايتها من الفوضى والازدحام.

08:25

فيديو ميلي بوبي براون توبّخ المصوّرين يشعل السوشيال ميديا… وانتقادات تطال زوجها

تصدّر مقطع فيديو للنجمة العالمية ميلي بوبي براون حديث مواقع التواصل بعد رصدها في أحد شوارع لندن وهي تواجه مصوّري الباباراتزي بحدة بينما تحمل طفلتها بين ذراعيها،في محاولة لحمايتها من الفوضى والازدحام.

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

