احلام الشامسي توجه رسالة مؤثرة لجمهورها

وشاركت أحلام صورة مرفقة بنصّ عبّرت فيه عن قناعتها بأن الحقيقي لا يُقاس بالمظهر الخارجي، بل يبدأ أولًا من الروح وما يحمله الإنسان في داخله من صفاء وذوق وإحساس. وأكدت أن الشخص الذي لا يرى الجمال في داخله لن يتمكن من رؤيته في من حوله، مهما كان محاطًا بالأشياء الجميلة. وأضافت الفنانة أن القادرة على ملاحظة الجمال، والروح التي تميل إليه، هما الأساس الذي يمنح الإنسان الشعور الحقيقي بالجمال في تفاصيل الحياة اليومية. وختمت رسالتها بكلمة محبة إلى جمهورها قائلة: “أحبكم”، ما أثار تفاعلًا واسعًا من محبيها على المنصة. وتداول المتابعون كلماتها على نطاق واسع، معتبرين أنها تعكس رؤية ناضجة تعطي قيمة للجمال الداخلي والأخلاق قبل الشكل، كما عبّر كثيرون عن محبتهم للفنانة برسائل مليئة بالإيجابية مثل: “أنتِ قدوة بالجمال الراقي”، و”كلماتك تلامس القلب”، و”الجمال الحقيقي يبدأ من الروح”.