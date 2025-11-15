وائل جسار يحسم حقيقة انفصاله وما قاله مفاجئ

أكد أنه خسر ملايين الدولارات العالقة في المصارف بسبب الأزمة الاقتصادية، معرباً عن أمله في استرجاع أمواله قريباً.وقال: “نعم، خسرت الكثير من الأموال بسبب الأزمة.. بس إن شاء ما يروح شيء منهم ويرجعوا تاني”. كما علّق للمرة الأولى على الشائعات التي تم تداولها مؤخراً بشأن انفصاله، نافياً صحتها تماماً، ومشدداً على أن حياته الزوجية مستقرة وتسير بانسجام.وأوضح أن ما يُنشر من غير دقيقة ليس جديداً عليه، لكنه يثق بأن الجمهور بات يعرف مصدر الحقيقة ويلجأ إليه مباشرة قبل تصديق أي شائعة.