فيديو ميلي بوبي براون توبّخ المصوّرين يشعل السوشيال ميديا… وانتقادات تطال زوجها
فيديو ميلي بوبي براون توبّخ المصوّرين يشعل السوشيال ميديا… وانتقادات تطال زوجها
فيديو ميلي بوبي براون توبّخ المصوّرين يشعل السوشيال ميديا… وانتقادات تطال زوجها

فن

2025-11-15 | 08:25
فيديو ميلي بوبي براون توبّخ المصوّرين يشعل السوشيال ميديا… وانتقادات تطال زوجها
فيديو ميلي بوبي براون توبّخ المصوّرين يشعل السوشيال ميديا… وانتقادات تطال زوجها

تصدّر مقطع فيديو للنجمة العالمية ميلي بوبي براون حديث مواقع التواصل بعد رصدها في أحد شوارع لندن وهي تواجه مصوّري الباباراتزي بحدة بينما تحمل طفلتها بين ذراعيها،في محاولة لحمايتها من الفوضى والازدحام.

 ورغم إشادة المتابعين بردّ فعلها السريع وحرصها على سلامة طفلتها، فإن موجة الانتقادات انصبت هذه المرة على زوجها جيك بونجيوفي، الذي ظهر في الفيديو وهو يسير خلفها دون أن يقدم مساعدة واضحة أو يتدخل لتهدئة الوضع. واعتبر كثير من رواد السوشيال ميديا أن جيك “تخلّى عنها في لحظة حساسة”، بينما رأى آخرون أن وجود الأمن كان يفترض أن يحل المشكلة، وأن ميلي وجيك ما زالا يتعلمان كيفية التعامل مع الضغط الإعلامي، بحكم عمرهما الصغير. الفيديو الذي تجاوز 20 مليون مشاهدة خلال ساعات أظهر ميلي وهي تطالب المصوّرين بالتراجع احترامًا لوجود طفلتها، قبل أن يلتف المصوّرون حول الزوجين بطريقة فوضوية، وهو ما أعاد فتح النقاش حول ملاحقة المشاهير، خصوصًا حين يكون الأطفال طرفًا في المشهد. التعليقات انقسمت بين من دافع عن جيك معتبرًا أن الهجوم عليه مبالغ فيه، وبين من رأى أن عليه الظهور بموقف داعم أكثر. إحدى المتابعات كتبت: “هم 21 و23… وعندهم وعي أكبر من 98٪ من الناس اللي عم تنتقد. تعلّموا عن التبنّي وخاضوا التجربة بمحبة”. في المقابل ظهرت آراء أخرى مادحة لقوة ميلي ومتعجبة من سلوك زوجها: “لماذا تتركها تحمل الطفلة وحدها؟ كان على الأقل يفتح لها الطريق”. علاقتها مع الباباراتزي ليست جديدة، إذ سبق أن أعربت ميلي عن انزعاجها من ملاحقة المصوّرين، وواجهت مواقف مشابهة منذ نجاحها في Stranger Things، منها لحظة شهيرة حين طلبت من مصور عدم إجبارها على الابتسام. ومع تبنّيهما لطفلتهما بداية هذا العام، زادت حساسية الجمهور تجاه أي موقف يتعلّق بدورهما كوالدين. وحتى الآن، لم يُدلِ أي من الطرفين بتصريح حول الفيديو رغم الضجة الكبيرة التي أحدثها.

