محمد رمضان يرد بقوة على تعليق "عقبالك" بعد حادث أحمد سعد

التعليق اعتُبر دعاءً بالشر، ما دفع للرد مباشرة وبلهجة حاسمة قائلًا: "عارف يا أذكى إخواتك إن ربنا بيدّيلك اللي إنت اتمنيته لغيرك ويمكن أكتر.. لا حول ولا قوة إلا بالله". ردّ رمضان لاقى إشادة من جمهوره، الذين عبّروا عن رفضهم التام لمثل هذه التعليقات المسيئة، معتبرين أن الدعاء بالأذى لا يعكس أخلاقًا ولا إنسانية، خصوصًا في ظرف صحي حساس يمر به فنان زميل.

الحادث الذي تعرّض له السبت وقع أثناء توجهه إلى السخنة لإحياء حفل فني، ما أدى إلى إصابته بكدمات وشرخ في الظهر بعد اندفاع الوسادة الهوائية، قبل نقله إلى المستشفى لإجراء فحوصات وأشعة شاملة. شقيقه سعد أكد أن وضعه مستقر قائلاً: "الحمد لله خير".

تفاعل رمضان وتحوله للحظة تهذيبية تجاه المسيء أعادا حول ثقافة التعليقات السلبية، بينما تستمر متابعة الحالة الصحية لسعد بترقّب من جمهوره ومحبيه.