حلا شيحا تدخل على خط الأزمة وتدافع بقوة عن دينا الشربيني: "مش خرّابة بيوت"

شيحا خرجت عن صمتها ونشرت صورة لدينا عبر حسابها على " "، مرفقة برسالة واضحة وصريحة وصفت فيها دينا بأنها صاحبة قلب طيب وروح مرحة وجدعة تعرفها منذ سنوات طويلة.

حلا شنّت هجومًا مباشرًا على مروّجي الشائعات وبعض الإعلاميين الذين اتهمتهم بفقدان المهنية من خلال تداول غير موثقة. وكتبت: "دينا من أطيب وأرقّ القلوب… نيتها دايمًا طيبة وما تعملش حاجة من اللي بيتقال ظلمًا".

وأكدت شيحا أن ادعاءات "خرابة البيوت" لا تمت للحقيقة بصلة، مضيفة: "الزواج والطلاق قسمة ونصيب، ومحدّش بيخطف حد من حد". وشددت على أن مواقع التواصل تحوّلت إلى مساحة مفتوحة للتجريح والخوض في الأعراض، محذرة من الأذى الذي تسببه الكلمة الجارحة: "الكلام الظالم ممكن يكسّر قلوب ناس بريئة".

كما استعانت حلا بحديثين نبويين يدعوان إلى صون اللسان وعدم تتبع عورات الآخرين، مؤكدة أن كل متجاوز سيحاسب على ما يقوله وينشره من اتهامات باطلة. وفي ختام رسالتها، وجهت كلامًا دافئًا لصديقتها: "سيبي كل ده وراك… قلبك طيب وربنا يكرمك بالخير اللي تستحقيه".