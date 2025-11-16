الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
حلا شيحا تدخل على خط الأزمة وتدافع بقوة عن دينا الشربيني: &quot;مش خرّابة بيوت&quot;
حلا شيحا تدخل على خط الأزمة وتدافع بقوة عن دينا الشربيني: "مش خرّابة بيوت"
A-
A+

حلا شيحا تدخل على خط الأزمة وتدافع بقوة عن دينا الشربيني: "مش خرّابة بيوت"

فن

2025-11-16 | 04:29
حلا شيحا تدخل على خط الأزمة وتدافع بقوة عن دينا الشربيني: "مش خرّابة بيوت"
العودة الى الأعلى
Aljadeed
حلا شيحا تدخل على خط الأزمة وتدافع بقوة عن دينا الشربيني: "مش خرّابة بيوت"

أعلنت الفنانة حلا شيحا دعمها الكامل لصديقتها المقربة دينا الشربيني بعدما طالتها موجة شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت تورطها في انفصال الفنان كريم محمود عبد العزيز عن زوجته آن رفاعي بعد 14 عامًا من الزواج.

شيحا خرجت عن صمتها ونشرت صورة لدينا عبر حسابها على "إنستغرام"، مرفقة برسالة واضحة وصريحة وصفت فيها دينا بأنها صاحبة قلب طيب وروح مرحة وجدعة تعرفها منذ سنوات طويلة.

حلا شنّت هجومًا مباشرًا على مروّجي الشائعات وبعض الإعلاميين الذين اتهمتهم بفقدان المهنية من خلال تداول أخبار غير موثقة. وكتبت: "دينا من أطيب وأرقّ القلوب… نيتها دايمًا طيبة وما تعملش حاجة من اللي بيتقال ظلمًا".

وأكدت شيحا أن ادعاءات "خرابة البيوت" لا تمت للحقيقة بصلة، مضيفة: "الزواج والطلاق قسمة ونصيب، ومحدّش بيخطف حد من حد". وشددت على أن مواقع التواصل تحوّلت إلى مساحة مفتوحة للتجريح والخوض في الأعراض، محذرة من الأذى الذي تسببه الكلمة الجارحة: "الكلام الظالم ممكن يكسّر قلوب ناس بريئة".

كما استعانت حلا بحديثين نبويين يدعوان إلى صون اللسان وعدم تتبع عورات الآخرين، مؤكدة أن كل متجاوز سيحاسب على ما يقوله وينشره من اتهامات باطلة. وفي ختام رسالتها، وجهت كلامًا دافئًا لصديقتها: "سيبي كل ده وراك… قلبك طيب وربنا يكرمك بالخير اللي تستحقيه".

اقرأ ايضا في فن

محمود ماهر ينهار باكياً ويعرض لأول مرة إصابته جراء حرب سوريا
04:56

محمود ماهر ينهار باكياً ويعرض لأول مرة إصابته جراء حرب سوريا

حلقة استثنائية من برنامج "المؤثر الحقيقي" حملت مواجهات صادمة، دموع، اعترافات موجعة، وكشف أسرار لأول مرة.

04:56

محمود ماهر ينهار باكياً ويعرض لأول مرة إصابته جراء حرب سوريا

حلقة استثنائية من برنامج "المؤثر الحقيقي" حملت مواجهات صادمة، دموع، اعترافات موجعة، وكشف أسرار لأول مرة.

أول قائدة أوركسترا في إيران تصنع التاريخ فوق مسرح طهران
04:27

أول قائدة أوركسترا في إيران تصنع التاريخ فوق مسرح طهران

خطفت بانيز فريوسفي (42 عاماً) الأنظار في قاعة وحدت بطهران، بعدما اعتلت المسرح ممسكةً عصا القيادة، لتصبح أول امرأة في تاريخ إيران تقود الأوركسترا الفيلهارمونية، في بلد ما زالت فيه القيود على النشاط الثقافي للنساء حاضرة بقوة، ومنها منع الغناء المنفرد أمام جمهور مختلط. فريوسفي قالت بعد الحفل إنها شعرت بـ"مسؤولية جسيمة"، مدركة رمزية اللحظة وتأثيرها.

04:27

أول قائدة أوركسترا في إيران تصنع التاريخ فوق مسرح طهران

خطفت بانيز فريوسفي (42 عاماً) الأنظار في قاعة وحدت بطهران، بعدما اعتلت المسرح ممسكةً عصا القيادة، لتصبح أول امرأة في تاريخ إيران تقود الأوركسترا الفيلهارمونية، في بلد ما زالت فيه القيود على النشاط الثقافي للنساء حاضرة بقوة، ومنها منع الغناء المنفرد أمام جمهور مختلط. فريوسفي قالت بعد الحفل إنها شعرت بـ"مسؤولية جسيمة"، مدركة رمزية اللحظة وتأثيرها.

محمد رمضان يرد بقوة على تعليق "عقبالك" بعد حادث أحمد سعد
04:25

محمد رمضان يرد بقوة على تعليق "عقبالك" بعد حادث أحمد سعد

أثار تعليق عدائي على منشور للفنان محمد رمضان حالة غضب واسعة عبر مواقع التواصل، بعدما كتب أحد المتابعين تحت صورة تجمع رمضان بأحمد سعد الذي تعرّض لحادث سير: "عقبالك يا محمد رمضان".

04:25

محمد رمضان يرد بقوة على تعليق "عقبالك" بعد حادث أحمد سعد

أثار تعليق عدائي على منشور للفنان محمد رمضان حالة غضب واسعة عبر مواقع التواصل، بعدما كتب أحد المتابعين تحت صورة تجمع رمضان بأحمد سعد الذي تعرّض لحادث سير: "عقبالك يا محمد رمضان".

اخترنا لك
محمود ماهر ينهار باكياً ويعرض لأول مرة إصابته جراء حرب سوريا
04:56
أول قائدة أوركسترا في إيران تصنع التاريخ فوق مسرح طهران
04:27
محمد رمضان يرد بقوة على تعليق "عقبالك" بعد حادث أحمد سعد
04:25
تفاصيل صادمة من حادث أحمد سعد على طريق العين السخنة.. وهذا وضعه الصحي الآن
04:22

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025