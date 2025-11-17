القبض على فنان مصري ىشهير بحوزته مواد مخدرة

شهد مسلسل "شراب التوت" Kızılcık Şerbeti واحدة من أكبر موجات الانسحاب منذ انطلاقه، بعدما ودّع العمل عدد من أبرز نجومه مع وصوله إلى الحلقة 113، من بينهم سيلا تورك أوغلو، إمره ألتينتوبراك، باتوهان بوزكورت يوزغوليتش، وإيجي أيرتيم