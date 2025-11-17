الأخبار
print
مروة صبري تعتذر رسميًا لـ دينا الشربيني بعد أزمة &quot;قعدة ستات&quot;… وتؤكد: أخطأت والاعتذار واجب
مروة صبري تعتذر رسميًا لـ دينا الشربيني بعد أزمة "قعدة ستات"… وتؤكد: أخطأت والاعتذار واجب
مروة صبري تعتذر رسميًا لـ دينا الشربيني بعد أزمة "قعدة ستات"… وتؤكد: أخطأت والاعتذار واجب

فن

2025-11-17 | 07:52
مروة صبري تعتذر رسميًا لـ دينا الشربيني بعد أزمة "قعدة ستات"… وتؤكد: أخطأت والاعتذار واجب
مروة صبري تعتذر رسميًا لـ دينا الشربيني بعد أزمة "قعدة ستات"… وتؤكد: أخطأت والاعتذار واجب

قدّمت الإعلامية المصرية مروة صبري اعتذارًا علنيًا للفنانة دينا الشربيني، بعد الجدل الكبير الذي أثارته تصريحاتها الأخيرة في برنامج "قعدة ستات"، والتي اعتبرها الجمهور إساءة مباشرة للفنانة.

خطوة صبري جاءت عبر فيديو نشرته على حسابها في "إنستغرام"، عبّرت فيه عن ندمها مؤكدة أنها لم تكن تقصد الإساءة. مروة أوضحت أن حديثها عن دينا جاء ضمن فقرة تستعرض أبرز تريندات الأسبوع، قائلة: "أنا غلطت… والاعتذار مش عيب"، مشيرة إلى أنها تلقت ردود فعل كثيرة دفعتها إلى تصحيح الخطأ وتقديم اعتذار واضح. وأضافت أنها تكن كامل الاحترام للشربيني: "أنا من محبّيها… وحقك عليّا يا دينا"، موجّهة الشكر للمستشار أشرف عبد العزيز. الأزمة بدأت بعدما اتهمت مروة خلال الحلقة دينا الشربيني بالتسبب في انفصال الفنان كريم محمود عبد العزيز عن زوجته آن الرفاعي، مستخدمة عبارات أثارت موجة غضب واسعة عبر مواقع التواصل، دفعت القناة لاحقًا لإصدار توضيح نفت فيه أي علاقة لها بما ورد. في المقابل، كانت دينا الشربيني قد تقدمت بمحضر رسمي ضد مروة صبري، متهمة إياها بالسب والقذف والتشهير، كما رفعت بلاغات أخرى ضد عدد من الصفحات التي روّجت لشائعات تمس بسمعتها. شبكة قنوات "ألفا" أصدرت بيانًا شدّدت فيه على أن تصريحات الحلقة تمثل رأي مروة صبري وحدها، مؤكدة التزامها بميثاق الشرف الإعلامي ورفضها أي إساءة تُبث عبر شاشتها. الأزمة مستمرة على المستوى القانوني، فيما يبقى اعتذار مروة خطوة أولية لاحتواء التوتر بين الطرفين.

