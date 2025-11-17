رامي صبري يستعيد ذكرياته مع شيرين عبد الوهاب:" لسه الصوت رقم واحد"

ظهر الفنان المصري رامي صبري في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على MBC مصر، حيث تحدّث بصراحة عن علاقته الممتدة بالفنانة ، مؤكداً أن الصداقة بينهما جزء ثابت من حياته الفنية والشخصية

صبري أوضح أن ارتباطه بشيرين وبالفنان سعد يعود لسنوات طويلة، قائلاً: "إحنا عِشرة عمر… إحنا الاتنين متغيرناش، لكن شيرين هي اللي اتغيرت"، مشيراً إلى أنه حريص دائماً على الاطمئنان عليها والتواصل معها. وخلال حديثه، وصف رامي صبري شيرين بأنها واحدة من أهم الأصوات الغنائية في مصر والعالم ، قائلاً: "شيرين من الفنانين الكبار… مفيش منها اتنين". وانتقل صبري للحديث عن تأثير شيرين المستمر رغم غيابها عن الساحة لسنوات، مؤكداً أن صوتها ما زال الأكثر حضوراً على التطبيقات والمنصات الموسيقية، وأنها تتصدر المشاهدات رغم غيابها عن إصدار أعمال . وقال إن هذه الحقيقة تعكس قوة موهبتها، وأن "الفن الحقيقي عمره ما بيختفي". وفي نهاية اللقاء، وجّه رامي صبري رسالة مباشرة لشيرين، داعياً إياها للعودة إلى الجمهور الذي يشتاق لصوتها وأغانيها، قائلاً: "ارجعي بقى… إنتي وحشتينا". وأضاف أن عودتها ستعيد دفئاً وحيوية للساحة الغنائية، وأن مكانها لا يمكن أن يشغله أحد.